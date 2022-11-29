球星名車｜美斯、C朗、尼馬愛驅有哪些？麥巴比座駕最估佢唔到！

近來全世界在關注的世足賽正式來到，不少足球迷四年就等這一次，看頂級聯賽球星們替自己的國家出賽爭取最高榮譽！

當然這些頂級足球巨星各個身價不菲，動輒數十億以上，平常奢好當然少不了收藏超跑，這次就趁著 2022 世足到來，帶大夥們一覽這些足球超巨的私下座駕，保證讓你大吃一驚！

足球巨星都開麼車？C朗拿度堪稱豪車收集狂，最新最猛的他都要！

葡萄牙球星C朗拿度（ Cristiano Ronaldo ）絕對是愛車成癡的最佳代表，光是俱樂部年薪加上各種代言的收入，讓他總身價超過數十億港幣，堪稱最富有的足球員，當然他收藏的豪車也是數不清，時常在自己的社群曬出最新的戰利品，更多次曝光自己的車庫，裡面隨便一輛都是千萬等級的超跑，更有傳言他每拿一下勝，就會買一輛超跑犒賞自己。

車庫一次排開除了數不清的 Royce-Rolls 及McLaren之外，還有他最喜歡的 Bugatti ，其中他總共擁有 Chiron及 Veyron ，除了先前預購要價7000萬元起的山豬王 Centodieci ，還曾傳出因爲 C朗拿度一家要去西班牙Majorca 島上度假，運了兩輛車過去，其中一台就是全球限量的 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse ，沒想到在途中意外撞毀，不過駕駛的人是工作人員，且沒人傷亡，最後 C朗拿度好像也非常無感的繼續度假行程，實在有夠任性。

同場加映：盤點C朗拿度的15架夢幻名車 千萬跑車Bugatti Centodieci也入庫（點擊放大欣賞）▼▼▼

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足球巨星都開麼車？美斯個性低調，更愛經典老車！

相較於C朗拿度，阿根廷球星美斯（Lionel Messi）雖然也是愛車人士，但卻低調許多，只有幾次開著 Maserati GranTurismo MC Stradale 及 Range Rover Vogue 被人捕捉到，同樣擁有數十億資產的他，看似已經非常保守之下，但其實傳聞他擁有的經典超跑完全不輸 C朗拿度。

傳聞 2016 年 Messi 在拍賣會上用近港幣3億多標得 Ferrari 335 S Spider Scaglietti 經典車款，這台在 1957 年誕生至今只生產了 4 輛，成交價可以說是世上前幾貴的車款，更有報導指出，除了 Messi 豪擲3億多最高得標之外，第二高出價的就是 C朗拿度 。

阿根廷球星美斯日常開的兩架座駕。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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足球巨星都開麼車？尼馬法拉利控，只為完成童年夢想！

巴西球星尼馬（Neymar Jr.）可以說有實力又有顏值的代表，當然目前剛滿 30 歲的他，收藏的超跑也相當令人瞠目結舌，在 2015 年 23 歲便入手了一輛 Ferrari 458 Italia ，並在自己的 IG 上分享合影，表示自己童年的夢想已經完成了，不過在近年也入手了 Ferrari GTC4 Lusso 算是完整了夢想。

不過除了這些曝光過的車款，其實眾多報導也指出尼馬實際超跑收藏更狂，像是全球限量 50 輛的 Maserati MC12 、 Lamborghini Veneno 和 Lykan Hypersport 這些珍稀的超跑他都擁有。

巴西星球星尼馬不但喜歡法拉利，更有其他夢幻跑車！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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足球巨星都開麼車？基利安麥巴比沒有駕照，乖乖坐球團保姆車！

法國超新星基利安麥巴比（ Kylian Mbappé ）可說是足壇近年最炙手可熱的人物，年僅 23 歲的他被譽為足球天才，豐厚的年薪和代言讓他身價已經超過17.25億港幣，不過至今仍沒看過他曬任何超跑，更或是開豪車被捕捉到，原因是目前的基利安麥巴比還「沒有駕照」。

據外媒報導，基利安麥巴比並沒有駕照，因此俱樂部巴黎聖日耳曼給他配了專屬司機、保鑣及管家，基利安麥巴比想去哪裡只要告知知會一聲就好，俱樂部的配車有福斯 ID.4、Multivan 等，而俱樂部也安排了駕訓班給他，但基利安麥巴比似乎很享受當乘客，目前還沒有要去上課。

原來足壇新星安麥巴比並沒有駕照，因此出入只乘坐球會安排的保姆車。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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只能說這些「足球超巨」也都超任性，買超跑完全不輸一般人買球鞋的頻率，他們的車庫絕對都是每個男人夢想車庫，只能說下輩子也好想當一個足球巨星啊！

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