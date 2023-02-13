勞斯萊斯Spectre今年底交付　極端嚴格測試項目里數本需400年？

【電動車】近年電動車已成大勢所趨，在英國2030年將會全面實施汽車電動化，來自英國的車廠、車中貴族勞斯萊斯（Rolls-Royce）順應這個變革，宣布品牌首款純電動車Spectre將於今年尾交付，與此同時，Spectre剛剛完成了品牌有史以來最嚴格的測試項目。

圖片來源：Rolls-Royce

電動化相信是所有車廠的新動向，有不少還是先由油電混合做起，慢慢適應起來，不過勞斯萊斯卻跳過這個步驟，直接推出純電動車。自從Spectre的消息一出，成為了車廠近年最令人期待的車款，糅合了車廠的領先技術、設計上全面多元，自2021年更開展了約250萬公里的測試項目，模擬車輛在全球最極端條件下行駛，這個距離相當於環遊地球62圈，最近已接近完成200萬公里。

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於2021年冬天，Spectre從瑞典Arjeplog開始，這裡距離北極圈僅55公里，氣溫低達攝氏零下40度，主要測試Spectre在嚴寒下的性能和操控，並藉此作出調整以降低長時間在嚴寒環境下對汽車電池和其他電子系統的影響。接著來到2022年，Spectre轉戰氣候宜人的法國南部Riviera和Côte d’Azur，分別在Autodrome de Miramas測試場及普羅旺斯鄉村進行，前者是歷史悠久的測試場，擁有60公里的封閉路線和20個最先進的測試賽道環境；至於後者則主要測試車輛在實際駕駛環境中的表現。

圖片來源：Rolls-Royce

完成了以上的旅程之後，Spectre現時正在南非兩地進行極端高溫測試，分別在北開普省Augrabies以及西開普省Franschhoek，兩地的氣候有著明顯不同之處，Augrabies的氣溫可達攝氏50度並非常乾燥，至於後者則非常潮濕，而且地形多變，包含了礫石、塵土和泥土路況。為了完美地準備推出新作，以上的測試是為車廠過百年歷史當中最為嚴格的，並且已超越了車廠過往的所有測試項目。

圖片來源：Rolls-Royce

250萬公里本來需要400年才達到的里數，如此嚴謹並耐心地進行下去，是要精心調校每一個功能，以達致專屬的勞斯萊斯體驗。原來Spectre擁有2.5萬個獨立執行功能，每個都需要在不同的情況下進行微小精細的調整，是次測試項目經過了極端的四季冷熱事出有因，例如負責減輕側傾的防傾桿，當中的橡膠懸掛零件硬度會受極端寒冷天氣或高溫情況影響。又例如勞斯萊斯著名的氣動聲學性能取決於橡膠密封材料，亦會在零度以下硬化或較熱的溫度下軟化，車廠的工程師就要從中取得平衡。駕駛體驗出豪華感，要看是否有力而安靜，同時平穩又極之舒適，車廠稱之為「魔毯般的駕乘體驗」。

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接下來的時間，在交付首批新車之前測試項目會繼續進行，最後的50萬公里將會著重於生活，所以選址會落在高貴的客戶日常出現的全球各大城市。說到尾，勞斯萊斯之所以深受愛戴和追捧，並非只一心挑戰性能的頂峰，而是思考用家的生活方式、習慣和需求，如何從中發揮出最佳的性能。