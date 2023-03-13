遙距賽車輕鬆超越160時速　實時反應速度達微秒級現實做車手夢想

賽車將實現遙距駕駛？賽車的速度與激情令人神往，但並非人人都可以成為賽車手，我們往往只能坐在觀眾席或電視屏幕前去欣賞。隨著高速網絡及遙距技術愈趨成熟，遙控賽車有望從幻想化為現實。

圖片來源：Avicar

愛車的朋友定必從小就有玩遙控車或夢想成為四驅兄弟，在今天遙控車已經可以變成真實跑車的尺寸。 西門子一個專門針對數碼化專業服務的部門Siemens Advanta與Avicar聯手合作，正在慢慢實現他們的電動跑車「Gen0」，相信是世界上首款可以在千里之外遙距駕駛的概念車，通過遙距駕駛可以將跑車設計得完全適應賽車的性能，不需要安設車門、車窗及座位，當然還少了一個車手的重量，輕鬆令車速保持最高時速160公里／100英里。

圖片來源：Avicar

至於司機方面，則可以安坐在遠達4,000英里之外通過遙控去駕駛，從Gen0內的直播鏡頭接收實時信息，能夠實行起來有賴於現時發展迅速的高速無線網絡、5G和衛星傳輸技術，透過遠程現實（Remote Reality）技術打開了通往沉浸式體驗新世界的大門，實時反應可以快達微秒級，定必比起玩賽車遊戲還要刺激，感覺無比真實，因為事實上就是真實的。除此之外Gen0以電動驅動，所以還能兼顧到環保理念。

研究團隊包括了賽車手、汽車設計師甚至前NASA工程師（圖片來源：Avicar）

為打造出Gen0的革命性技術，研究團隊包括了賽車手、汽車設計師甚至前NASA工程師通力合作，由於是遙距駕駛的，所以免卻了很多工程上的限制，可以在沒有人為風險的情況下將賽車的性能提升到新高度，在賽車中挑戰極限時亦可以將人命傷亡的危險性排除。首批Gen0僅限推出11輛，Gen0推行起來不僅限於娛樂，還容許很多商業模式的可能性，買家可以組建私人聯賽的車隊從而賺取獎金，又或從贊助、播放權、團隊商品等多方面獲利。

Gen0稱得上為新時代的產物，而且在現實世界的技術外還涉足數碼科技，買家在入手一輛賽車之外亦能享有更多的會員特權。車主的車匙「Angel Key」同時是一枚於區塊鏈上鑄造、專屬於自己的「Race Club Nº」代幣，也是一件數碼藝術品，及後當然可以轉售交易。車主身為特殊會員可以參與Avicar推出的Beta版遠程現實實驗室計劃，除了參與訓練之外還有機會被選中參加邀請賽，成為車手的夢想從今以後有望更易實現。