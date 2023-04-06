【法拉利】起錶價貼近700萬　史上首部四門四座Ferrari登陸香港

法拉利（Ferrari）於去年中發佈了品牌歷來第一款四門四座佈局的全新型號Purosangue，旋即引起全球超級跑車擁躉熱議──一直堅持兩門佈局的法拉利終於打破傳統生產「SUV」了。這款話題新車最近首度來港，獲邀傳媒與VIP近距離欣賞過後，卻發現這車其實非一部「超級SUV」，而是一款前無古人的破革車型！

無論是回應市場需求，還是希望破舊立新，Purosangue注定會成為載入史冊的最新一部法拉利型號。（Blackbird Concessionaires攝）

Purosangue是意大利文，意即為競技而培育而成的純種賽馬，這車名並非純粹為配合車廠的躍馬廠徽而改，而是想如實反映此車的設計理念：一部有著超級跑車疾走性能，而且有別於過往車型種類的全新型號。因此法拉利到此仍然堅持：Purosangue絕不是一部「壓低了車身的SUV」，而是一部前無古人的四門四座大型GT跑車！

不過，無論廠方如何說，大部分車評人都視Purosangue是法拉利為回應新車市場「SUV化」大趨勢的妥協新作，畢竟它始終是一部配置了略高車身、對開式車門（四門）及足夠四人舒服乘坐的（四座）車型，與傳統低矮貼地、車廂緊湊的「2+2座位佈局」傳統GT跑車有所不同。

車門採用對開式結構，方便乘客進出前、後車廂，同時令整體車身線條保持緊湊流麗。（Blackbird Concessionaires攝）

值得留意的是，廠方在設計Purosangue時採用了嶄新的機械佈局，有別於其他車廠製作現代化GT車型的固有框架。Purosangue的引擎及波箱被放置在車輛前軸後，另外將動力傳輸單元（PTU）裝設在引擎前方，由此達到破革的四輪驅動結構（雖然大部分時間，Purosangue是一部主力以後驅方式行駛的超級跑車，前輪動力只算是輔助性質），也令前後車重分布做到接近最理想的49:51比例。這種所謂「前中置引擎＋前置動力傳輸佈局」可說是法拉利首創的（之前已配用在同廠的GTC4 Lusso身上），而且被證明比其他高性能SUV慣用的前置引擎佈局，更能回應跑車駕駛者對車身動態的嚴格要求。

另一點令Purosangue與別不同的是，廠方仍然堅持以大排氣量（6496c.c.）V12自然吸氣引擎作為動力來源，絕無跟隨其他廠方推出較細排氣量配渦輪增壓器（或電動摩打）的慣常手法。最大馬力達到725匹的V12引擎及四出式排氣喉，繼續發出令超級跑車迷感覺興奮又熟悉的獨特高頻聲線，即使從遠處聽見，已肯定這是一部不折不扣的法拉利！在高效能引擎推動下，車重達2,033kg的Purosangue依然可以造出0-100km/h加速只需3.3秒就完成的絕快時間，這對於追求頂尖引擎技術的真・車迷來說，已經足夠感動！

堅持以大排氣量V12自然吸氣引擎（6496c.c.）作為動力來源，力保超級跑車獨特的洪亮聲線。（Davis Chung攝）

如何令比傳統超級跑車／GT跑車略高的車身保持穩定，是設計Purosangue的另一大課題。廠方除了注入四輪獨立轉向系統，以及應用在頂級法拉利車型的最新版本動態控制系統之外，還加入了首度出現在新車之上的法拉利專屬主動懸掛技術，此項新技術能有效抑制過彎時出現的車身傾側，同時在頻密的顛簸路段確保輪胎有足夠的觸地面積，從而提升操控穩定程度。有曾在外國實地測試過Purosangue的車評人表示，這套主動懸掛系統可說是新車「最神奇」的機械設備，成功令一部「高身車」的操控感，極為近似低矮貼地的超級跑車。

在全球新車市場被急速「電氣化」的風潮下，法拉利堅持製作高性能V12自然吸氣引擎，並以此作為旗下破格車種的動力心臟，這種在創新之餘，但又堅持傳統製車技術及追求機械工藝的態度，絕對值得車迷欣賞及報以掌聲。不過，跟其他法拉利一樣，要將Purosangue收納至閣下的珍藏名單，除了需要付出令人瞠目結舌的金額（香港市場「起錶價」為6,758,000元，來港首展的一部加入不少附加設備，車價飆升至超過900萬元），還要閣下與廠方關係良好，因為這款史無前例的「四門四座高身法拉利」在多國市場已超額認購，新車到付期更隨時要靜待兩至三年。