世上最貴天價車牌｜數字7阿聯酋破億成交　細看各國有趣車牌文化

史上最貴車牌誕生！座駕可以說得上是車主的身份象徵，相信無人想讓一組隨機無意義的數字或字母去代表愛車的身份吧，故此車牌拍賣往往會吸引到有興趣的人士一擲千金投來心頭好。最近在杜拜就有一個天價車牌誕生，以5,500萬阿聯迪拉姆（約為1.17億港元）成交，一舉打破世上最貴車牌的紀錄。

圖片來源：Emirates Auction

是次由專業汽車及車牌交易拍賣行Emirates Auctions舉行的拍賣，亦是由杜拜道路及交通管理局與當地的電信公司聯合舉辦的慈善拍賣會，成交所得將會用於當地的「10億糧食援助計劃」。這塊數字7車牌的得主身份並沒有公開，但相信定必是身份顯赫之士，而且在當地的傳統往往看重車牌多於名車，畢竟在這個紙醉金迷的地方名車無數，但有意義的車牌每一塊都是獨一無二的。不過根據當地的車牌格式，車牌上還會附有「P」字，所以實際上車牌是「P7」。

2021年「W」車牌拍賣現場（鄭子峰攝）

原來阿聯酋的車牌文化與香港相似，首先是數字愈少愈顯得出珍貴，當然價錢也愈高，1至9號過往只有皇室人員才可以享有，現時變為可供公開拍賣。在香港，1至10號車牌本來只能由政府車輛採用，而現時除了1號之外其餘也可以作公開拍賣。1號則會長期留給警務處處長，其他單位數字大多已落入城中富豪的收藏，例如4號屬於著名商人及建築設計師趙世曾，他亦聞名於鍾情勞斯萊斯；5號屬「大劉」劉鑾雄、6號屬已故娛樂大亨邵逸夫爵士，至於9號原本為鄧肇堅所有，於1994年被英皇集團主席楊受成以1,300萬港元投得，當時刷新了香港以及全球車牌的最高紀錄。現時香港最貴的車牌，則落在單字母「W」之上，於2021年由運輸署舉行的新春車牌拍賣會中以2,600萬成交。接下來我們就來看看不同地方的車牌文化。

圖片來源：Unsplash

法國：第一塊車牌

世界上首塊車牌源自於法國，是世上首個對車輛統一編號及管理的國家，於1893年8月14日相關法例《巴黎警察條例》通過，但最初的車牌並非由相關部門製作並發出，而是車主根據所登記的號碼自行製作的。

德國車牌組成（網上圖片）

德國：禁用字與納粹有關

1885年德國工程師卡爾・賓士製作了一部裝有0.85馬力汽油機的三輪車，被認為是現代汽車之父。第一輛汽車出現在德國，德國亦是繼法國之後第二個引入車牌制度的國家。由代表城市的字母、自選字母及數字組成，不少人會將自選部分訂為名字縮寫及生日日期，不過還是有些組合是不能用的，包括HJ、KZ、NS、SA、SS、18、28、88等等，全因這些字母與數字被認為與納粹有關，例如希特拉的名字Adolf Hitler縮寫為AH，對應的數字為1和8。

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美國：世上最美的車牌

要說到自由度最大、最吸引目光的車牌必定是美國，向來非常值得收藏。美國每個州份的車牌皆各具特色，基本上由州名、號碼、圖案、別名組成，甚至連口號及宣傳字句都可以印上去，主要目的還是有助於推廣旅遊。此外，車牌還可以外加一個金屬框，可以買現成的也可以自行定制。車牌上的背景圖案可以加錢選擇，大多與當地名勝或特色有關，有不少還是與非營利機構合作推出的，而售出的價錢也會撥歸慈善或環境保育等用途。

圖片來源：埼玉県自転車防犯協会

日本：單車也有車牌？

單車文化在日本非常盛行，在城市中也有相較完善的配套及制度。雖然在日本踏單車在法例上並不需要領駕駛執照，但作為單車的車主還是有義務去登記「自転車防犯登録制度」，原因是防犯偷車，幫助車主找回失車，還有避免車主隨便丟棄單車等情況。登記完之後，將會獲發一張小貼紙貼在車尾或車身上。