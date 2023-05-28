Bugatti涉足住宅項目　充滿藝術感選址迪拜頂層單位設車𨋢直達

要應付人口急劇上升的需求，各大城市每一分每一秒在興建高樓大廈，在滿足基本需求之外，豪華高尚住宅亦都越來越搶手，特別是迪拜這個以奢華風尚聞名的城市。

圖片來源：Bugatti

豪華汽車製造商Bugatti宣佈首次涉足住宅房地產項目，並是第一個完全以汽車製造商名稱來命名的大樓。Bugatti Residences與迪拜的開發商Binghatti合作，樓高42層，擁有命名為「Riviera Mansions」的171套單位與命名為「Sky Mansion Penthouses」的11套頂層單位。大樓外觀獨特，每層都採用蜿蜒的形式建造，是借鑒了這個有超過100年歷史的汽車品牌傳統。

圖片來源：Bugatti

位處迪拜的商業灣地區，Bugatti Residences的獨特設計鶴立雞群，據品牌所稱採用法國蔚藍海岸的美學來貫穿整個設計，承繼Bugatti的法國傳統。獨特的優雅與休閒風情將會為該地區注入新的活力，開發商希望住客踏入住宅的一刻起便生起一種生機勃勃的感覺，大樓中的每個單位都將擁有獨特的形狀，並可通往弧形的陽台，大樓頂部設有游泳池，還有一個私人水療中心、一個會員俱樂部和一個以蔚藍海岸風格來設計的海灘。

圖片來源：Bugatti

大樓的外觀擁有濃厚的藝術風，有機線條打破了城市中的高樓建築方方正正的沉悶感覺，並且帶有跑車的流線型速度感。最豪華的是頂層單位，會有一對車庫連接汽車升降機的服務，讓住客和車主可以直接地將車輛開進家中，然而這種設計卻不是Bugatti Residences獨有的，因為之前Bentley在邁阿密興建的住宅大樓都有這種汽車升降機的設計，這種設計為住客有來非常大吸引力的私隱度和方便性。