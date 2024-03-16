杜拜以人為本住宅大樓成新地標　透過建築環境為社區帶來幸福

建築為人而生，住宅為居民設計要突出社區精神，杜拜一座住宅大樓Hilly Evergreen成為該市地標，設計過程優先考慮使用者體驗和場地環境，外型經過精心設計，擁抱自然景觀為空間注入活力，反映了自然與人類之間的相互作用。

圖片來源：TheeAe Architects

Hilly Evergreen由TheeAe Architects設計，設計理念的核心在於整合居住的居民、街道上的路人以及遠處的觀察者的需求，考慮如何透過建築環境為社區帶來幸福。設計重點是最大限度地利用與自然景觀相結合的開放空間，為住客創造了一個多面向的平台，足以身處在城市但沉浸在戶外的美麗和寧靜中。將起伏的景觀輪廓與精心設計的建築地形融為一體，藉此創造出吸引人的台階，與青蔥翠綠的環境互動，盡可能地利用地理上的優勢。坐落在寧靜的海濱長廊旁，可以欣賞到繁華的城市街區，風景如畫的景色是居民最大的瑰寶。

圖片來源：TheeAe Architects

工作室認為實用性是不會影響美觀的，所以致力於將生活便利性與設計完美結合。得知道附近商店有限，使人行道缺乏活力，另外停車設施不夠方便，有阻人們進入海濱長廊。大樓的長廊建築設計變成一個引人注目的焦點，無縫地整合開放空間，讓人們可以聚集在一起留下難忘的回憶。當設計到高層和低層住宅時，重點是構思為居民提供隱私的空間，策略性地將大樓與大樓之間拉開50米，尊重鄰居成為了首要考慮。

圖片來源：TheeAe Architects

Hilly Evergreen有一個切合住客需要的設計，住客可以決定單位是否擁有陽台，因為大樓的願景是將建築物的外觀轉變為不斷發展的畫布，所以住客能看到的景觀將由自己去決定，體現了建築的獨特個性。大樓樓高51層，雄偉地矗立在天際線，從一樓到二樓會有一系列餐飲場所、商店和藥房，滿足日常需求，第三層和第四層設有水療和健身設施，鼓勵住客健康生活，從身心滋養充滿活力的生活體驗。