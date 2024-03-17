卡塔爾多哈盧賽爾博物館　座落著名人工島收藏最多東方主義藝術

卡塔爾多哈是一個多姿多采的城市，在2022年曾作為第一個阿拉伯國家舉行世界盃讓人熟悉，卡塔爾的GDP是世界第四位，發展指數很高，在文化和經濟方面有著良好發展。多哈將會落成一座新地標盧賽爾博物館（Lusail Museum），位於著名的人工島阿瑪哈島，將會收藏世界上最多的東方主義繪畫，並為該市提供一個歷史和當代文化之間的交流場地。

圖片來源：Herzog & de Meuron

盧賽爾博物館由瑞士建築工作室Herzog & de Meuron設計，工作室寄望博物館不僅僅是一座建築，而是一個世界和星球。當地人了解到世界上沒有甚麼是永遠的，像該市的海岸地區，介於水和陸地之間，是多變而且短暫的。選址的阿瑪哈人工島有如大地藝術作品，希望博物館都可以成為一片大地，從島上生長出來，與環境互補，演變成一個隨著時間推移而適應和變化的生態系統。

圖片來源：Herzog & de Meuron

博物館相信藝術的力量，可以探索過去和現在人類的思想，透過對話幫助分裂的世界團結起來。建築被構想為一個垂直分層的露天空間，形成一個包含在單個建築內的微型城市。採用圓形的形式傳達了普世意義，符合中東和多哈的建築傳統，3個相交的球體將建築物營造和雕刻出2個不同的部分，一個像滿月另一個像環繞它的新月，球體的曲線形成了新月形的內部通道，自然採光照射著內部空間，將博物館入口、中央大廳、圖書館、禮堂、商店、咖啡館、祈禱空間和其他公共功能連接起來。

圖片來源：Herzog & de Meuron

外觀的設計呼應沿海環境的地理特色，採用粗糙、土質、沙狀流暢條線，看起來像是土地本身的一部分。除了使用堅固的混凝土來興建，也使用多種不同材質為建材，如拋光石膏樓梯、反光金屬祈禱空間、木材質圖書館等，木材、紡織品、金屬和瓷磚交雜運用起來為遊客帶來了不同的質感和感官體驗，各個空間分明有序。內部設計為各種類型的展覽提供了靈活性，所以畫廊樓層的展示空間根據位置形狀和比例有所不同。四個圓頂參考該國地理遺產的獨特幾何形狀和裝飾來設計，用來打破傳統的畫廊設計，提供意想不到的空間體驗。