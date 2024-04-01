巴塞隆拿聖家堂時隔142年有望完工　時值建築師高第去世100周年

西班牙巴塞隆拿的著名建築聖家堂（Sagrada Família）終於落成有望了。這座本應為世界上最高的教堂，建築期由1882年開始持續至今長達了142年，20世紀之後因為得到電腦計算等技術輔助進程得以加快，聖家堂基金會最近宣布聖家堂將會在2026年竣工，時值建築師安東尼高第去世100周年。

圖片來源：sagradafamilia.org

圖片來源：sagradafamilia.org

這座巨大教堂本應有18個尖塔，分別代表耶穌基督、聖母瑪利亞、四福音書作者和十二門徒，現時其中12個已完工。為了加快進度，現使用預製構件的方式來進行餘下工程。聖家堂於1882年由初任建築師Francesc de Paula del Villar領導下建造，可惜因為建築成本太高，建築師與教團意見不合退出了計劃，由當時31歲的高第接手。接手之後大改了設計，由原來的哥德式設計改為加泰隆尼亞現代主義風格，高第將餘生的精力都獻給教堂，在去世之後其遺體亦被安葬在教堂的地下室。

聖家堂設計圖（圖片來源：sagradafamilia.org）

在高第的努力下，整整40年內不斷建造，可惜最後只完成了不到四分之一，自從他去世後，建築工程因資金問題而放緩，由於教堂興建的資金主要由捐助得來，捐款的數目直接影響著工程進展。然後工程又因為西班牙內戰而停止，打亂了高第的整盤計劃，於1936年伊比利亞無政府主義聯合會放火燒毀教堂的地下室，在1939年依靠高第的工作室保存下來的資料，根據計劃和照片才重啟了設計。

聖家堂歷史圖片（圖片來源：sagradafamilia.org）

聖家堂由於獨特的設計，使之成為巴塞隆拿最出名的景點，亦是聯合國教科文組織世界遺產的一部分。在2013年建築師Jordi Faulí i Oller成為了第四代負責人，當時三個主要立面只有「誕生立面」和「受難立面」完成，十八座高塔還差十座，佔整個計劃的一半。此外，原來聖家堂自1882年以來從未得到政府的施工認可，最後於2019年才得到巴塞隆拿市議會頒發的合法施工許可證。最近聖家堂基金會宣布，聖母升天教堂預計將於2025年竣工，耶穌基督塔預計於2026年完成，終於趕在高第去世100周年落成。