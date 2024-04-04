深圳騰訊園區設人性化員工專用住宅　宜居措施打造永續智慧城市

深圳騰訊園區是一個以科技為中心的開發項目，正在迅速發展深圳西部的前海灣，一系列圍繞庭院設計排列的高層住宅，將成為騰訊智慧城市開發的一部分。項目由荷蘭工作室 MVRDV 負責，住宅區名為騰訊5號，圍繞著四個庭院排列的11棟住宅大樓加上毗鄰的幼兒園組成，打造成一個歡迎集團的員工前來一個以平等主義和社區為理念設計的安居樂業區域。

圖片來源：MVRDV

工作室表明智慧城市是設計大勢，可以是健康城市、綠色城市和社會城市。智慧城市的關注點不光是集中在技術上，也離不開社交空間、綠色庭院這些宜居的必要元素，科技是應該與人類並駕齊驅的。住宅區強調居民之間的平等，所有單位的大小和佈局均相同，每個單位都會有陽台或凸窗。建築物呈梯田狀，讓居民方便進入的公共綠色地帶，大樓的高度由57米至100米不等，錯落的高低起伏可以保留大樓西面大海和東面海灣的景觀。

圖片來源：MVRDV

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項目有著許多公共空間和便利設施，地面的庭院為居民提供了大型的森林綠地，有助於放鬆身心，綠色走廊為戶外空間補充了體育設施和休閒設施的空間。在建築物的底層內部有各種共享設施，分成不同較小的社區，方便居民與居住在同一大樓的鄰里聚集在一起，提供了充足的機會讓人與人之間聯繫並建立友誼。

圖片來源：MVRDV

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區域的其中一個街區是騰訊員工享用的幼兒園，採用庭院式配置，由走廊連接建築組成，庭院以及街區之間的空間提供了安全和陰涼的遊戲空間，走廊亦設有屋頂花園。該頂目獲得了三星級綠色建築標籤，是中國最高的永續發展認證。整個計劃採用了各種智慧城市常見的措施，主要目的是確保永續性，例如地下層設有連接到整個校園的交通網絡，可以用於個人交通或者運送貨物。騰訊5號的建設正在進行中，預計會在今年內完工。