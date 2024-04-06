巴黎奧運新開設水上運動中心　木材和回收物料打造提升社區宜居性

奧運會今年在巴黎舉行，游泳項目會是香港人最留意的賽事之一，新開設的水上運動中心將在奧運期間投入運作，舉辦跳水、游泳和水球等賽事，由荷蘭工作室VenhoevenCS和法國工作室Ateliers 2/3/4合力打造，在比賽結束之後，水上運動中心還會成為一個綜合運動中心，可以同時容納游泳、板球、瑜伽、健身、抱石和足球活動。

圖片來源：VenhoevenCS

新中心是一個現代化的創新體育綜合體，周圍環繞著綠色地帶，有助於提升該市社區的宜居性和人民健康，致力於建立一個文化和地區之間的橋樑，將設施和周圍的公共空間結合在一起，有向公眾開放的綠化公園，相連著優雅的景觀人行天橋。在比賽期間場地最多可以容納5,000人，每個座椅完全地由附近收集的回收塑膠製成，場館也在結構中使用木材，在一些角度中清晰可見，給予建築個性和溫暖，回應法國永續發展法，該國所有新的公共建築有至少一半要用木材或其他天然材料建造。

圖片來源：VenhoevenCS

在場地裡面是一個明亮而溫暖的空間，景色非常壯觀，在奧運時是一個成就夢想的非凡舞台，在奧運之後吸引年輕人在此處與專業運動員一起訓練。場地設計靈感來自於自然，空間不會被設計得過大，反而每一處細節都散發出設計感。有著優秀的能源效率和多功能性，是創新低碳建築的典範。設計師的目標是以更少的體積、更少的材料、更少的能源創造更多的聯繫、靈活性和自然感覺，使環境成為建築的一部分。採用簡單、輕量的建築方法，減少了建築物的表面積，也是法國最大的城市太陽能發電場所，85%的能源使用來自再生或回收能源，50%的用水將被回收或被循環利用。

設計師認為建築環境可以鼓勵人們參與活動，所以場地的外觀有著透明的性質，從外面就可以看到內裡進行的活動，這種開放性是設計策略的一部分，將運動設施變成社交中心，而不是封閉的場館。場外的公園也是專為運動和休閒而設計的，周圍植被茂盛種植了大量樹木，相連的橋樑並非一條通道更像是一個交流廣場。水上運動中心的設立不單是運動設施，也是巴黎的城市象徵。