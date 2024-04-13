成都天府中醫藥博物館建成　太極形建築展示虛實空間組合

成都彭州盛產蔬菜、茶葉和藥材，是中國全國五大商品蔬菜基地之一，地理位置在成都西北交通樞紐，近年在發展中醫藥園區「彭州天府中藥城」，在彭州南部新建的天府中醫藥博物館透過創新設計讓其成為突出視覺元素和該地區的精神象徵。

圖片來源：MUDA Architects

天府中醫藥博物館由MUDA Architects設計，最近完成了工程，設計概念取自中醫強調的陰陽哲學，陰陽兩種力量被認為是互補且相互依存的永恆動力，強調人與自然的和諧和對應，是構成整個自然的組成部分。工作室借鑒了《道德經》中：萬物負陰而抱陽，沖氣以為和，透過兩種力量的融合而變得和諧，將這個理念重新詮釋為由構思的建築和景觀的概念，產生的虛實空間組合，反映出建築與人和諧地融入自然和表達中醫的精神。

圖片來源：MUDA Architects

博物館位於湖畔，用於展示中醫藥的歷史，外觀以陰陽符號的形狀為基礎而設計，在鳥瞰圖中可以看到建築和走道形成巨大的太極圖形狀橫跨陸地和水域，視覺衝擊強烈，太極圖循環的形狀呼應了對立力量之間的動態和相互作用，頂部弧形結構覆蓋著設有穿孔的鋁板，形成起伏的屋頂，有機曲線優美自然。

圖片來源：MUDA Architects

建築的側面設有曲面玻璃幕牆，與天窗一起將自然光引入室內照亮環境，營造出空間的開放感還能夠與周圍環境產生連結。建築前部設有一個景觀廣場，鋪砌了人行道帶領人流前往建築，空間容許舉辦戶外活動，並將周圍的街道連接起來。博物館共有三層，底層設有餐廳、休息室和公共區域，上層設有展覽和工作室空間，地下層是停車場，與外部下沉式廣場位於同一水平，透過台階與地面的主廣場相連，活動可以延伸下去。博物館將會成為該市一個具有影響力的地標，展示當地醫藥生態價值，推廣中醫藥知識，將全天候向公眾開放。