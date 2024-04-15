西班牙巴塞隆拿社會住宅　三角形紅色鮮明外觀人性化設計社區地標

全球人口膨脹，住屋需求問題在世界各地的城市都在面臨，由政府興建的社會住宅是解決住屋問題的重要一環。社會住宅在不同國家有不同的名字，香港稱為公屋，美國稱為Affordable Housing，歐洲的是社會出租住宅，大多都以低於市場租金租給有需要的對象。一般來說社會住宅的設計為解決基本需求為主，然而並不代表這就是最平平無奇的住屋，在西班牙巴塞隆拿有一個新建的社會住宅區有鮮明出眾的外觀和人性化的優越設計，使公眾十分期待可以入住。

圖片來源：MIAS

Ulldecona社會住宅由當地建築工作室MIAS和Coll-Leclerc Architects設計，地理位置獨特位於該市一塊三角形地塊上，建築有7層一共可以提供72個單位，外觀覆蓋著赤土色，這個對色彩的獨特運用是參考了該地區紡織製造的歷史，織物會被染成紅色並在陽光下曬乾，這個歷史令該社區被命名為Red Meadow Marina，Ulldecona可以代表到這裡的特色，作為社會住宅亦是地標。

圖片來源：MIAS

為了最大限度地增加場地上可容納的單位數量，工作室將建築的外觀迎合和融入地塊輪廓，從視線上創造了超越限制的空間，將房屋分成三個較小的組件，其間種植樹木形成通道，在增加土地可用度之外也要顧及生活質素，建築物的滲透性讓空氣可以通過建築物相交的街道。三角形的外觀出眾，分成較小的街區避免了創造大型走廊，反而是盡量讓最多的單位共享光線、空氣和景觀，包括轉角的單位。

圖片來源：MIAS

獨特的設計讓每個單位的住戶都有一種身處獨立單位，而不是7層住宅的感覺。內部空間流動可以聯繫到彼此，與外部連接享有遠處的景色。每間單位都可享有自己的有頂露台，使內部空間通過露台擴展到外部，欣賞到城市和大海的景色，採用百葉窗遮擋陽光為大樓外牆增加活力和視覺的質感。外牆的紅色延伸到住宅內部，門窗和家具都採用紅色，與白色牆壁和混凝土天花板形成鮮明對比。大樓的屋頂種植了植被營造舒適的微氣候，還有太陽能板可以提供建築物約一半的能源。