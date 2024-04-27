神秘迷人的黃山詩意住宅　建築因應環境而定滿足住客祟尚自然心理

黃山是中國最美麗的山脈之一，有著備受喜愛的景觀和豐富的翠綠風景，形態獨特的花崗岩山峰惹人幻想，黃山長期以來一直激發著創作者的靈感，明代著名的地理學家和文學家徐霞客的詩句：五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽，說明了黃山是如何獨特。由馬岩松帶領的中國建築事務所MAD，早些年為黃山太平湖旅遊區整體規劃設計了一系列公寓，以黃山濃厚樸實的人文氣息和優美的自然環境作為設計靈感。

圖片來源：MAD

事務所對黃山太平湖的印象一直都很模糊，因為每一次到來都有不同的景色面貌，因應這兒的獨特環境，黃山太平湖公寓被設想為一處安靜的隱居之所。在提供現代生活便利的同時，也為這座具有重要文化意義的山脈提高重要性，十座建築以相連的結構建立山坡上，形成一種新型的村莊景觀，每棟建築均根據當地地形依山而建，高度和外觀都不同，目的旨在保持原有的山勢，不在地形上多作改變，將建築融入自然，自然融入建築。

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黃山太平湖給人們神秘感，有點像古代的風景畫般不寫實，又充滿詩意，置身在山水之間的住客將會得到在自然中感受的精神境界，高矮不一的建築錯落有致像是山的一部分，像是從山脈中生長出來，每間公寓都擁有寬敞的陽台，外觀的有機線條與山脈地形輪廓相呼應，形狀是由附近的茶田決定的，所以沒有一間是一樣的。陽台將室內空間延伸至室外，提供充足的空間感，在陽台可以細看風景，沉浸在山湖之中，被天空所包圍。

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住宅區內的道路同樣由景觀決定，自然地蜿蜒穿過樹木和建築，形成一條獨特的通道。建築提供的垂直生活沒有打擾自然，與周圍森林相呼應，提高了居民的舒適度，生活環境如幻似真，為人類、自然和當地文化之間建立了協同作用。在觀察景觀的過程中，住客也能留意到自己與環境的關係，得到內心的關注，發現在城市中的不同。黃山太平湖公寓是事務所提出的「山水城市」設計概念的一個成功例子，藉以探討住宅的不同可能性，強調自然是人們內心對居住環境的期望。