杜拜紅樹林項目　創造結合生態、娛樂和美學的多功能海岸景觀

杜拜是世界上發展最快的經濟體，超現代化的城市背後，渴望著實現發展與環保的平衡。杜拜的平均碳足跡是世界最高的，由於該地的奢侈生活方式，以及沒有淡水資源，所以需要進行海水淡化產生了大量的碳排放，減排和保育海岸線是杜拜的首要任務。

圖片來源：urbplanning

杜拜現正研究一個「杜拜紅樹林」（Dubai Mangroves）的項目，目的是探索支持環保和社區需求的各種基礎設施的整合，將生態保護與城市發展相結合，該項目的核心是紅樹林，紅樹林有獨特保存碳的能力，還可以保護沿海地區免受侵蝕，支持海洋生物的多樣化和糧食安全的能力。每一棵紅樹林可以吸收約12.3公斤二氧化碳，預計目標會在72公里範圍內種植超過1億棵紅樹林，計劃每年可保存123萬噸的二氧化碳，這個數字相當於每年道路上行駛26萬輛汽車的碳排。

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紅樹林的能力強大，該地希望將紅樹林區域引入社會、環境和休閒基礎設施，打造出各式各樣的海灘運動設施、野生動物棲息地、農業區域、緩跑和單車徑，創造出具有生態、娛樂和美學效益的多功能海岸景觀，完成之後可能會成為世界上最大的海洋恢復和生態旅遊項目。該項目還會包含住宅、零售、教育設施和研究中心，發展成為一個新社區，吸引人們聚居來解決人口和宜居性的問題，項目的興建可以創造超過3萬個綠色就業機會。

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相關項目包括「The Loop」是一條全長93公里的永續單車公路，另一個項目杜拜珊瑚礁（Dubai Reefs Project），所包括的海浪農場可以為不斷增長的人口提供額外的乾淨能源，生產穩定的糧食發展再生海洋農業。用於海洋復育和生態旅遊的浮動實驗室將建造佔地200平方公里的人工魚礁，致力保護魚類和海洋生物的棲息地，為人類提供獨特的海洋生態旅遊體驗，在漂浮的生態度假村上將會完全使用可再生能源。現時項目的挑戰是商業可行性，確保計劃可以由私人資助並成為創收資產，所產生的收益都成為其他階段發展的資金，第一階段可能會在2025年至2030年實現。