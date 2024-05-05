華為最新上海旗艦店　以自然和諧為題打造創新客戶體驗

華為是中國科技產品領域的龍頭，早前在上海開設的最新旗艦店，任用了強大的設計團隊，以作業系統「鴻蒙」（HarmonyOS）的和諧主題，創建出迎合消費者喜好，結合人、自然和技術的創新客戶體驗。

圖片來源：UNStudio

新旗艦店由UNStudio設計，受到HarmonyOS的啟發，將旗艦店融合了互動體驗和技術，體現在旗艦店的外觀和內部流暢設計。外觀的獨特幾何形狀基於自然的形式，從外部到內部無縫過渡，精心挑選的顏色和材料都旨在為客戶提供一種身份和歡迎姿態，正面的無框玻璃最大限度地提高了可見度，引入了親和的自然光，發光的邊緣在夜晚營造出柔和的光芒，明亮動人又具有雕塑的感覺。

圖片來源：UNStudio

旗艦店的內部建設了一個「和諧之樹」的元素，延伸了外觀的美感進入內部，螺旋形元素使主入口區的流通順暢，循環的人流融入了溫暖的色調氛圍，木製的柱子、象牙色的天花板和地板加強了溫暖感，使展示桌上的產品更具有凝聚力。兩層旗艦店提供了聚會、放鬆和分享的空間，設有社區專區可依需求靈活配置，在這裡可以參加公開講座、文化活動和健康活動，活動場地對面設有咖啡館，客人可以在等待售後服務的同時放鬆身心。

圖片來源：UNStudio

新店旨在為消費者和遊客提供一個見面、分享和創新的現代場所，同時容納工作和休閒活動，讓商店的目的由售賣轉為體驗，透過AR促進了互動體驗，可以透過視覺、聽覺和嗅覺與大自然互動。為確保創造一個在多人情況下的愉快環境，在空氣質素方面配備了先進的通風系統和即時監控，良好的室內空氣質量和綠化讓人舒適地享用空間流連忘往。內裡還有品牌畫廊和紀念牆展示華為的歷史和里程碑，建立品牌與消費者之間的橋樑。