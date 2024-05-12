浙江新開藝術中心打破「白盒子」畫廊美學　與傳統城鎮建立聯繫

很多城市的藝術中心都會建在該地繁華的區域，使它方便遊客到達，突顯出藝術的高貴美。然而藝術也應該與民同樂，與日常生活協調，新近開幕的浙江麗水古堰畫鄉藝術中心強調與城鎮之間建立聯繫，同時容納城鎮居民的日常活動。

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心（圖片來源：line+）

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心由line+工作室設計，包含了功能性公共空間，融合了商業、文化、休閒和藝術策展等多種用途，在藝術區和居住區之間建立了無縫過渡。藝術中心坐落在歷史悠久的住宅區內，周圍環境被群山環抱，設計重新定義了藝術公共建築的傳統概念，強調公共空間的延伸性、功能的多元化和地域性的表達。考慮到藝術中心的長期運營，僅依靠小鎮的產業提供展覽是不夠的，於是形成了以整合各類商業、文化、娛樂、休閒等綜合運作方式。

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心（圖片來源：line+）

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心（圖片來源：line+）

建築設計在融入周圍城市結構實現了微妙的平衡，策略性地採用大尺度結構和小尺度元素，確保建築有著高效的流通性。藝術展覽功能位於建築的上部，引入奪目的懸掛結構有助於反映周圍的山地景觀。為迎合街區的日常需求，建築的下部設置了類似小盒子的空間，容納各種零售和休閒活動。考慮到與周圍環境的融合，大規模的廣場放置在街道的關鍵點，吸引行人與建築互動，增加公共吸引力，底層佈局與現有街巷無縫融合，二樓的高架走道打破了大空間，增加了視覺趣味和功能。

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心（圖片來源：line+）

浙江麗水古堰畫鄉藝術中心（圖片來源：line+）

展覽空間致力於創新設計和敘述故事的能力，懸浮在城鎮上空由相互連接的畫廊和走廊組成，圍繞著起伏的建築形式展開了一個個敘事階段，引導遊客進行藝術空間之旅。採用半透明材料的模糊了藝術與日常生活之間的界限，單色為主的室內空間加入注目的紅色金屬樓梯點綴空間，與傳統的「白盒子」畫廊美學不同。地面層的商業空間設計呼應古鎮特色，採用青磚、綠瓦與村莊保持連續性，注入人性化的溫暖和色彩。引入木材質感的部件給予溫暖的質感，在建築物內創造出動態的光影效果。最後屋頂作為突出的立面元素，與起伏的地形相呼應，石板瓦與古鎮環境匹配，創造出一個連貫而細緻的屋頂景觀。