挪威糧倉改造成當地最大藝術博物館　達到創新和尊重的優雅平衡

隨著城市發展舊有的歷史建築或許難以保留，歷史價值不足夠成為留存的原因，透過活化保育是一個有效提高它們價值的方法。在挪威南部一座城市克里斯提安桑，一座建於1935年的糧倉正在凋零腐爛，如果沒有新居民或者用家，它將無法生存。然而經過建築設計工作室將它改造成為當代藝術博物館，將成為該市新文化區的一部分，亦是該地同類建築中規模最大的博物館。

糧倉舊貌（圖片來源：BAX）

Kunstsilo是一座佔地8,500平方米的三層建築，由Mestres Wåge Arquitectes、BAX和Mendoza Partida三間工作室承接了建築設計和遺產保護項目，將一座功能主義風格的穀倉改造成一個文化場所。在博物館可以欣賞該地區海岸線的全景，未來會用作舉辦一系列國際巡迴展覽，組成建築的30個穀倉是焦點，也是遊客的中央導航點，寬敞的入口大廳引入陽光，讓整個空間都能享受柔和的自然光，博物館頂部設置了玻璃頂酒吧，可以欣賞到群島的壯麗景色。

圖片來源：Kunstsilo Museum

建築方案利用了糧倉的所有表現力，以產生具有各種空間、功能和氣候特徵的多樣化空間，整盤計劃是打造一座博物館，一所表演藝術學校、酒店和推動藝術新創企業的建築，透過對糧倉內部進行一些切割，在保持對建築的尊重同時提供固有空間體驗的想像力結合，達到了優雅的平衡。博物館致力於展示新技術，一個名為「S-Lab」的數位藝術體驗將會提供一個互動和身臨其境的環境展示內裡的藏品，有助於為每件藝術品帶來生命力。

圖片來源：Kunstsilo Museum

博物館在5月內開幕，博物館的創新部門為此開發了挪威藝術家Reidar Aulie的畫作《Tivoli》的互動版本，將平面藝術作品轉變為豐富的3D內容體驗。開幕之後的首場展覽「北方的激情」展示北歐藝術收藏，靈感來自文學巨匠的概念主題，25個展覽房間都裝飾有獨特的氛圍和柔和的色彩，展出由1910年至1990年間創作的600多件作品，反映出現代北歐藝術的多方面視角和北歐藝術如何受快速變化的20世紀生活的影響。