建築界轟動項目　雅典興建歐洲最大城市復興項目斥資80億歐元

在建築界有一件轟動的項目正在進行，希臘雅典一個歐洲最大的城市復興項目Ellinikon，斥資80億歐元打造一個「15分鐘城市」，結合住宅、商場、辦公空間、休閒娛樂和文化活動，為人民提供全方位體驗。

圖片來源：The Ellinikon

Ellinikon位於舊雅典國際機場一片廢棄場地，機場從1938年運作至2001年，之後曾經被開發為2004雅典奧運會的場地之一。Ellinikon在2021年開始項目，當年完成了第一個部分體驗園區。佔地75,000平方米的園區由當地景觀設計工作室doxiadis+進行，計畫最終發展成為佔地2,000,000平方米歐洲最大的沿海公園。

圖片來源：doxiadis+

計畫的核心理念是共生，滿足了人類和自然之間的平衡生活和互補需求，分為四個廣場擁有500多棵樹木和50,000株植物，進行綠化也保留了舊機場的人造元素，帶有精心設計的燈光和音樂互動噴泉、戶外運動區和一個無障礙兒童遊樂場，公園還有一個任務是保育，土壤得到保留並變得更加肥沃，現有的植物和樹木透過種植園保持生長，一些廢棄物被轉化並以鋪路、藝術裝置的形式重新引入，一些長凳是由以前用作地板的混凝土製成的，主要目標就是透過保留現有材料並將其重新設計，強調永續性和最大限度地保留了前機場的美麗元素。

2022年4月項目的體驗中心開幕，中心展示了Ellinikon的城市總體規劃，專注於獨特的遊客體驗和技術創新的展示。透過超過22個沉浸式的技術展覽和數碼活動深入探索，創造一個情感共鳴的旅程。互動體驗將人與地方聯繫起來，讓客人有一種強烈的歸家、到來和期待感，呼應了地址舊機場的特質。進入體驗中心後，遊客將進入一個擁有8.5米直徑的模型展館，帶領遊客了解該項目的過去、現在和未來。

這個龐大宏偉的項目有多間設計工作室合力打造，包括有Foster + Partners、隈研吾建築都市設計事務所、Bjarke Ingels Group (BIG)、Aedas、SAOTA、Oppenheim Architecture、Sasaki等，都是國際間有名的大公司。接著Ellinikon有許多開發案以2026年為完工目標，包括希臘第一座摩天大樓和最新的主要地標，之後再作介紹。