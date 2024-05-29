紐約布魯克林新住宅地標　奪目外牆如反光畫布連結建築內外與社區

不斷發展的城市難以避免大量興建一式一樣的樓宇，紐約布魯克林以節奏快生活聞名，過去十年中經歷了快速發展，豪華高層建築遍布該地區，一棟新落成的住宅9 Chapel成為了新建築中的佼佼者。

9 Chapel（圖片來源：SO – IL）

香港K11 Musea的K11 Art & Cultural Centre（圖片來源：SO – IL）

由工作室SO – IL設計，這間工作室擅長現代建築設計，香港K11 Musea的K11 Art & Cultural Centre是由工作室所設計的，與新落成的9 Chapel帶有點點相似的設計風格，樓高14層座落在街區的十字路口，穿孔鋁製外牆非常奪目，帶有波紋的表面像面紗一樣包裹著內裡的混凝土結構，白天閃閃生光就像一塊反光畫布，讓起伏的表面帶來動態的效果，構成該區的天際線視野。大樓的透明度模糊了內部和外部之間的界限，與周圍城市景觀和環境動態連結起來。

（圖片來源：SO – IL）

（圖片來源：SO – IL）

建築其中一個目的是探索城市新生活模式，特別關注室內和室外空間之間的聯繫、共享和社區空間策略，很多新型建築目的在於規模，9 Chapel想在這之上提供理想品質的空間和高效的生活方式，體現出對戶外生活的重視。戶外生活空間是城市中常缺乏的便利設施，大樓重新構想私人和共享的戶外空間，這不再是頂層公寓的專有特權，而是建築中每個單位都能擁有的品質。建築將室外空間視為生活區的延伸，不同類型和規模的戶外空間貫穿了整個計劃。陽台、露台、前廊和花園都擴展了起居空間，鼓勵人們外出和體驗季節與天氣的變化。每種規模的戶外空間都有不同的用途，可以集體用餐、閱讀、打造花園、為高層生活帶來奢華感覺。

（圖片來源：SO – IL）

（圖片來源：SO – IL）

建築位於布魯克林市中心的決定性地段，為周圍地區建立一個新的建築地標，而且不是商業建築而是住宅，工作室認為它可以引起欣賞設計、工藝和創意的買家的共鳴。建築的關鍵字是連繫，與周圍環境有著密切關係，讓住戶之間連結起來。單位與用作前門的空間連接起來，外部公共樓梯提供了公眾聚會的場所，外部大廳從入口到單位的空間，一般都是講求私密性，卻無形間帶來了典型的孤獨和黑暗感覺，所以今次設計得光線充足。睡房和起居空間之間有著微妙的方向變化，為建築創造了捕捉整個布魯克林景觀的機會，並隨著一天和一年中不同時間的變化，提供不同的日光照射。建築會隨著城市而變化，所以融入社區，成為更大社區的一部分，是9 Chapel理念。