高層建築變電網儲電系統成環保新里程　讓高樓成為城市「巨電池」

運用再生能源可以減低環保壓力，在未來可能城市中的高層建築也能作為儲能系統使用，使建築變成大型電池。SOM建築工作室與電網規模儲能公司Energy Vault合作，研究基於重力的儲能系統，將重力儲能技術融入城市環境中的高層建築和自然環境，使再生能源電網更具彈性。

圖片來源：SOM

系統的目標是具有長期安全且不降低性能地向電網儲存和供應可再生能源，當整合到高層建築中可以最大限度地提高永續性，加速建築施工的碳回收，因為建築是最大的碳排放來源之一，此做法將能夠一舉解決多個能源和碳排問題。利用重力將高層建築改造成「大電池」，想一想都覺得新鮮，類似於一個巨大的蹺蹺板。系統先用剩餘能量來提升重物，從而產生潛在能量，然後在降低到地面時可以將其轉換為電能。兩間公司預計將結合人工智能、堅固材料和現代工程技術來建造一個可以舉起這些重物的系統，通常能量過剩時在晚上，就會進行舉重程序，白天電力系統工作量較多時，就會讓重量下降來提供再生電力。

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重力儲能系統的運作原理與抽水蓄能類似，抽水蓄能是目前最大的電網儲電來源，會在山上的水庫進行，水流下坡並發電。然而，以往抽水蓄能設施只能在特定自然地點建造，基於高層建築的儲能系統理論上可以在任何地方建造。作為類似的方式工作，使用巨大的重物代替水，免卻了需要山和水的必要元素，因為世界上每一處都有重力。這個系統的使用壽命可達35年或更長時間，且只需最少的維護，雖然每座大樓都不同，客戶可以選擇系統的大小來滿足其架構和技術需求。

圖片來源：SOM

SOM是一間著名的建築工作室，設計過很多聞名的建築如哈利法塔、世貿中心一號大樓，今次透過SOM的合作可以為研究改進模組化設計，使用更少的能源和更具成本效益來提高其效率，未來還目標設計更高的大樓來舉重物，有些可能可以超過300米或1,000米，使儲能系統在未來發揮更大的優勢。