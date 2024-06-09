巍山古城注目書店前身為500年歷史書院　華麗變身成文化新地標

雲南巍山有600多年的歷史，在唐代是南詔國的發源地，在明代初年建成巍山古城，於1994年被評為中國國家歷史文化名城。城內為棋盤式格局，現時絕大部分都保持了明清時代的歷史風貌，諸多文物古蹟吸引遊客，其中一座崇正書院建於明朝，距今已有500多年的歷史。受到當地政府邀請，建築工作室TAO於2021年負責了這座歷史悠久的書院的修繕和改造工程，將其改造成一個兼具展覽空間、小劇院和咖啡館的多功能書店。

圖片來源：TAO

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書店再現了昔日的繁榮與活力，鼓勵公眾前來發掘更多新生活方式，同時有活化和復興舊城區的作用。崇正書院一直以來都在當地人眼中佔有特殊的地位，例如有一棵巨大榕樹已有330歲，見證著城市的變化，朝代更替和居民的成長。遺址還包括一座相對較新卻已廢棄的60年代鐵工廠，對該地有重要的意義。在2012年巍山縣被列入國家級貧困縣名單，後來透過強化工業，引入風力發電、金屬加工、中藥材交易等，在2018年成功脫貧。

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TAO的設計透過引入文創中心、咖啡館、酒吧、公共藝術裝置、開放市場等多元化空間，讓社區加入活力，崇正書院、鐵廠和古樹成為了復興的關鍵元素，興建一座新的樹池和一個戶外下沉式庭院，加強人樹互動，建立以古樹為中心的城市廣場，連接東西街道鼓勵公共活動，新建築的連續折疊屋頂是由工廠頂部延伸而來，延伸了巍山古城的城市肌理和建築形象。

圖片來源：TAO

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崇正書院曾是該地區藏書量最大的書院，現時透過改造成為書店保留這一大特色，呈現出充滿活力的文化和精神面貌。兩個浮動書廊連接書院，在內部和外部空間之間創造出有節奏的過渡，設有戶外劇院為閱讀、交流和文化活動提供了空間。書店東側是空間的終結，也是與城市連結的開始。為此建立了一個展示和吸引遊客的外向空間，分為上下兩部分，上層為室內劇場，下層為圖書展示區，利用玻璃帷幕牆打通了建築與城市之間的視覺互動，在外面吸引人們對書店充滿活力的內部空間的關注。