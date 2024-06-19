中國矽谷中關村科技園區新地標　未來建築與自然的和諧共融

在北京有一個譽為「中國矽谷」的高端產業功能區——中關村科技園區，聚集了中國創新技術產業及人才，涵蓋網路、光譜晶片、智能硬體等新興科技行業，帶領國家的技術產業走向前沿。區內一座中關村國際創新中心新近開幕，由建築工作室MAD負責設計，它的波紋彎曲綠色屋頂將建築與周圍的景觀融為一體。

圖片來源：MAD

中關村始於北京市海淀區，在80年代至90年代發展成「電子一條街」，逐漸聚集了精尖企業成為技術產業帶的核心。中關村國際創新中心佔地 65,000 平方公尺，以有機形狀為設計，建築周邊花瓣狀的圓角結構延伸至戶外公共空間，生物形態、三葉草狀的形式和具有懸臂式屋頂，表現了柔軟、流暢的形態，又能提供遮陽、遮擋風雨的功用。

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會議中心目標旨在增強了人與建築之間的聯繫，提供一個社交互動的空間，用於舉辦一年一度的論壇科技大會，服務國內亦面向國際。具有未來感的外觀，空間感開揚並通風，部分是透過屋頂彎曲形狀的玻璃帷幕來實現。屋頂有一個 17,000 平方米的綠色天台公園，在內種植了樹木，鋪建了行人道，與建築特色相互配合出美麗的風景，延伸到周圍的花園和山丘。

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屋頂由混凝土和蜂窩鋁板製成，在百葉窗下照明燈具，形成了圍繞建築物周圍蜿蜒的波紋圖案，在晚上燈光將與屋頂線條同步，產生運動感之餘，與城市道路及無盡的交通相互呼應，建築風格自成一派，細節特色卻又融入城市景觀。在內部的活動區域有主會場、宴會廳和多功能廳，由於主要作會議用途，內裝方面以簡潔為主，上層引入自然光，反映出牆壁和天花板上建築物的有機形狀特色，整體設計旨在創造用戶友好的空間並增強社交互動。