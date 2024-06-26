2025大阪世博｜探索捷克館的藝術與創意空間螺旋型吸睛外觀

即將舉行的大阪世博會日子定在2025年4月，日本方由藤本壯介建築師事務所規劃，國家館將會以日本傳統木結構為藍本設計。距離開幕只有不到一年，其他國家的場館設計紛紛展示出來，展現國家和民族文化，一起為人們的生活設計未來社會。

圖片來源：Apropos Architects

捷克是一個充滿活力的國家，擁有精彩的文化財富，在大阪世博中捷克館的理念是「雕塑活力」，以凸顯出這個充滿創造力的國家，世世代代向世界展示藝術和技能，參觀者在展館內部的活動可以體驗到文化的實現，場館設計利用線性動態的螺旋上升形態，比喻著理想和充實的人生道路，節節上升，場館的設計師認為這是一種人類基本的本能命令，有助於生存。同時，人類作為一個社會存在，產生了享受人生旅程的目標，為場館的形式添加了無形的、文化上的活力。

圖片來源：Apropos Architects

場館由Apropos Architects設計，以精緻的玻璃幕牆吸引了人們的注意，關聯到捷克共和國幾個世紀以來豐富的玻璃製造和工藝傳統。展館的輪廓具獨特意義，設計強調身體和靈魂的運動塑造的創意空間，螺旋上升形態響應了塑造外部形式的內部佈置，並且鼓勵遊客步行，在遊覽過程中探討精神和文化價值，展館變成一個需要參觀者積極參與的場地。螺旋步道具有展覽和交流的功能，展覽空間約有402平方米，可以通往寬敞的觀景露台，那裡設有餐廳和酒吧。空間體驗不僅是醉人的海面景色，還有透過玻璃天窗看到禮堂的景色，令到建築空間概念清晰。此外，建築的體積隨著高度佔地面積逐漸增大，遮蔽了部分外部區域，這些室外區域可以提供休息和沉思的空間，也可以用作室外用餐的休閒草地。

圖片來源：Apropos Architects

圖片來源：Apropos Architects

整個展館的主要材料用預製CLT木板和精心製作的隔熱玻璃製成，考慮到展館建設的空間和時間複雜性，大多數部件都在捷克國內生產和準備，並在運輸到日本後在現場組裝，以便現場最簡單的工程，包括隨後的拆除和將土地恢復到原來的狀態，強調模組化以應付實施的複雜性。基本承重系統由CLT木板和鋼筋組合而成，圓形平面圖被幾何形狀劃分為三十六個相等的部分，在結構和視覺上都融入整個建築中。