建築｜杭州幼兒園堆疊方塊教室　幾何美學建構出孩子的探索樂園

兒童需要充足的空間成長，在城市的環境中很難得到寬大的空間，依靠建築設計可能得以改善。在杭州市的良渚七賢幼兒園大溪谷園區，利用一系列堆疊的白色方塊和活潑繽紛的色彩窗戶，營造出充滿生機的幼兒園環境，設計的關鍵在於在有限的土地條件下，確保幼兒園活動所需的充足空間。

圖片來源：Clou Architects

由CLOU建築事務所設計，採用了有如搭積木的策略，每個教室都是一個模塊，層疊壓縮了建築面積，騰出的空間成為了戶外遊戲空間，每個教室都有自己的屋頂小型遊樂場，用於創意探索，而且室內外空間緊密相連。建築主體以白色為主，建築僅作為背景，孩子們成為主角，色彩運用僅通過門窗框實現，勾勒出幾何美感，啟發孩子們的空間感和美學意識。

圖片來源：Clou Architects

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這些教室模組被刻意設計成兒童積木的形式，佈局巧妙地解決了用地受限的問題，同時造就了富有創作力的外觀造型，核心概念就是通過無縫的室內和室外空間激發兒童的好奇心，從遠處看建築與周圍環境融為一體，簡潔、素雅的環境中可以突出孩子們的創造力，創意都能得到釋放。增強了室內外環境的聯繫，戶外空間成為教室的延伸，孩子們以各種方式體驗成長、學習和遊玩。

圖片來源：Clou Architects

用色方面刻意地用上兒童空間常見的鮮豔色彩形成對比，例如藍色和紅色，色彩元素同樣延伸至室內空間，入口大堂由粉橙色的樓梯組織而成，周圍則是幾何造型的內部入口。這樣不僅營造了和諧的視覺體驗，亦啟發兒童對空間和美感的認知，對於整體環境可以突出幾何美感。

圖片來源：Clou Architects

CLOU建築事務所擅長各方面的建築設計，在教學用途的建築方面，現正在廣西平果興建一座足球學校，設計融合了運動、學術和大自然，佔地多達235,000平方米的大型校區，從小學到高中都設有寄宿設施，並配有專門的足球中心，構建了一個健康生活校園，與周遭起伏的自然景觀結合。學校的設計概念反映了一種全新的教育理念，將足球等運動項目與學術教育緊密結合，與傳統呆板的課堂教學模式不同，教育方式強調運動和自然元素的重要性，整個校園佈局巧妙地融入了周圍的自然環境，在起伏的丘陵地形中點綴著散落的足球場地。

圖片來源：Clou Architects

學校融入了周圍的自然環境，校園建築物以一種錯綜交織的方式相連，形成了一個鼓勵探索和交流的空間網絡。這種設計不僅美化了校園環境，也為師生提供了多樣化的活動空間。改變了人們對體育和教育之間關係的固有印象，希望為未來教育發展指明了新的方向。