巴黎Jeuneville垂直社區充滿設計色彩　奧運後的城市轉型新天地

申辦奧運會是國家大事，有助於展示國家文化與民族特色，並且有望在奧運會後驅動地區發展。今年巴黎奧運舉行場地鄰近的Gennevilliers區，在2021年開始了一個富有創意的區域發展項目，由享負盛名的建築師Jean Nouvel設計，名為「Jeuneville」的全新垂直社區將為巴黎帶來新鮮的體驗，預計在2025年完成。

圖片來源：The Ateliers Jean Nouvel

這個位於塞納河畔的建築計劃是轉型中的城市地區，整個社區規劃容納7,500人口，對城市擴張問題的回應，項目具有高度適應性，垂直社區的每個「城市層」設計靈活，可以因建築的模組化而改變功能和空間，變成嶄新的生活、工作和休閒模式。

圖片來源：The Ateliers Jean Nouvel

圖片來源：The Ateliers Jean Nouvel

在空間組織上Jeuneville以兩大功能區域為主體，一是面向科技、媒體和創意產業的工作空間，另外是針對合租公寓和學生宿舍的居住空間，配套設施包括餐飲、零售和運動設施為此而建。核心的中央廣場設計成主要的社交空間，可容納各類活動、放映會和市集，公共空間的延伸呈現在具有景觀設計的平台上。項目採用垂直發展的模式。通過堆疊形成立體的社區空間，垂直佈局改善了有限的用地，也為建築帶來豐富的視覺效果。

圖片來源：The Ateliers Jean Nouvel

圖片來源：The Ateliers Jean Nouvel

建築外觀利用明亮的色彩和充滿活力的造型，為城市增添色彩，項目還幫助擴展塞納河沿岸的景觀，擁有廣闊的綠色空間，創造出當地生物多樣性的空間，展現出年輕、動感的氛圍。錯落有致的模組形成富有特色的垂直城市，模組化的設計手法使項目能夠隨時應對未來的變化，保持持續的生機，在變化急速的時代提高適應力。在可持續性方面Jeuneville有利於能源效率的設計，如自然通風系統、大量採用無碳排放的建材、太陽能技術的應用等，大力降低碳足跡並以實現節能，新增過濾空調系統，以改善空氣品質。這裡還配備了促進低碳生活方式的所有工具和技術，充電站、免費電動接駁車、自行車存放室等，優先關注所有人健康和福祉。