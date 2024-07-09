頂級粵菜食府明閣20周年　與寧波兩地名廚六手聯乘絕妙味覺旅程

中國有八大菜系，因應不同的地理環境、氣候特色、以至是傳統文化和特產而衍生出各具特色的菜肴。位處於香港這個美食之都，我們輕易地可以品嚐到這些具有地方風味的菜式，但如果將多於一個菜系融合起來，相信要對其有著極為深刻的了解，卻能為食客帶來別開生面的味蕾體驗。

圖片來源：明閣

香港康得思酒店粵菜食府明閣，自2004年開業以來已經連續十六年榮膺米芝蓮一星殊榮，是為粵菜界的標誌性食府。今年明閣迎來20周年，原來在中國內地已開拓了多達十家明閣，藉此值得慶祝的機會酒店推出了限定的「明閣週年慶 ⋅ 寧海香江宴」，集合香港及兩家來自寧波明閣的三位行政總廚，六手聯乘巧妙融合粵菜及甬菜的風采。

「明閣六味」（圖片來源：明閣）

寧波菜又稱「甬菜」，以其獨特的烹調手法和口味成為浙江菜系中的一個重要分支，這菜系常見的手法包括醃漬、燴羹、煨燒、慢燉和清蒸，由於地處海邊，又有不少河流和湖泊，所以各種海鮮和河鮮成為了寧波菜中非常重要的食材，展現出獨特的鮮美風味，並且注重將鹹味和鮮味融合在一起，這一點與同樣講求鮮味的粵菜不謀而合。是次六手聯乘菜單提供了精心設計的八道菜，展示出總廚的匠心獨具，並將寧波菜和廣東菜的特色完美融合。

「詠荷」（圖片來源：明閣）

菜單上首先映入眼球的有「明閣六味」，是由明閣的標誌性名菜與寧波菜組合而成的前菜，以中醫學中的「五味」為基礎，再延伸出第六味「鮮」。六味當中分先後次序，按酸、苦、鹹、鮮、辛、甘的順序享用能夠發揮出最大的魅力。具備寧波酸味特色的「冰鎮樹番茄」用上熱情果汁和蘋果醋等浸泡，樹番茄富含的茄紅素是一般番茄的7倍，口感風味都極為濃郁。然後巧妙配上「話梅白涼瓜」的清爽回甘來喚醒食慾，接下來的鹹香濃郁的「至尊蜜汁叉燒」是為明閣鎮店招牌菜式，一道「香酥鮮蟹棗」突顯出奢華滋味，將時令蟹肉鮮拆配以高貴的魚子醬彰顯鹹鮮，接上鮮中帶辛的「辣汁帶子」，最後以甘香四溢、鮮嫩鬆化的「柑桔和牛面頰」作結。

「芋艿焗龍蝦」（圖片來源：明閣）

寧波四季分明，飲食文化著重不時不食，並且會根據季節的變化來烹調，這亦是明閣向來理念。「詠荷」是一道受啟發於明清消暑習俗的菜式，用上了暑熱夏天最適合的食材：新鮮蟹肉、甜豆、譽為水中靈芝的鮮蓮子和鮮荷葉熬製出與別不同的「冬瓜湯羹」，上菜前還會以乾冰營造出涼氣氛圍，兼顧了視覺感官，口感沁人心脾。臨近中秋是為芋頭當造之時，原來寧波當地盛產一種「芋艿」，芋味極為濃郁而且口感粉糯，當地會製作成芋艿羹作為家常菜式。另一方面，明閣一直奉行可持續餐飲，致力搜羅頂級新鮮食材並支持本地農漁業，是次以最為軟糯的奉化芋頭和本地小青龍蝦作主要食材的「芋艿焗龍蝦」，將芋艿羹化為茨汁，呈現出極致鮮甜。

「甬式魚湯東星斑」（圖片來源：明閣）

「雲腿上湯茭白」（圖片來源：明閣）

「敲木魚鹽香鴿」（圖片來源：明閣）

說到粵菜和甬菜又怎少得魚鮮，東星斑是兩地常見的食材，接下來的「甬式魚湯東星斑」是為兩菜融合的典範。寧波擅長以醃漬保存食材或進行發酵，當地常以雪菜入饌以增加菜餚的風味。這道菜式以雪菜搭配精心熬製魚骨湯，使東星斑的鮮味一再提升。接著的「敲木魚鹽香鴿」別具玩味，食客用棒錘打碎眼前的鹽塊，打開肉質滑嫩的鴿肉，是來自傳統鹽焗做法的一次變奏，主要以鹽香汁慢煮浸熟鴿肉再進行烤焗，使到肉質鮮嫩又極之入味。品嚐過濃郁的風味，是時候以清香的「雲腿上湯茭白」清清味蕾，結合粵菜經典食材雲腿以及甬菜中時令的茭白，以廣東菜上湯的烹飪手法製成溫潤暖胃的菜品。

「錢湖之吻燴脆米飯」（圖片來源：明閣）

「燕窩木蓮凍 ‧ 流沙楊梅」（圖片來源：明閣）

接下來的「錢湖之吻燴脆米飯」足以技驚四座，用上東錢湖當地特產螺螄以人手拆肉，融入滿載鑊氣的炒飯綴以酥脆米飯，再伴以明閣自家熬製的鮑汁。特色是口感層次非常豐富，既有鮑汁香濃，巧妙地不會浸軟飯粒及脆米的口感，脆米模仿到飯焦的焦香卻更加鬆脆，每一口都讓人回味無窮。最後的甜點為「燕窩木蓮凍 ‧ 流沙楊梅」，為食客帶來江浙一帶流行的夏日經典木蓮凍，賦予微妙的薄荷風味，至於六月當造的楊梅包覆在酥脆的表面形成流沙效果，在經歷完一趟豐富的品味之旅後以清爽酸甜來洗滌味蕾。最後，不得不提酒店著名的「明酒窖」，收藏了世界各地最頂級精緻的佳釀，明閣作爲專注於美酒配粵菜的先行者，有三位資深侍酒師為食客提供侍酒體驗，享用菜單時可以升級配搭三杯侍酒師精選葡萄酒體驗美酒佳餚之美。

明酒窖（圖片來源：明閣）

「明閣週年慶 ⋅ 寧海香江盛宴」限定菜單

供應期：即日起至2024年至7月14日

價錢：每位1,088港元（優惠價為988港元、升級配酒為250港元）

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢：3552 3300