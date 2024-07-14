紐約最新地標落成　扭曲高樓將工業區變成佔盡視野優勢奢華住宅

建築一向反映了時代精神特質與文化底蘊，展現了當代人們對於空間和形式的追求，在日後人們可以透過了解不同時代的建築特色深入理解當時的文化內涵，紐約曼哈頓西部在7月落成了一座新的大型住宅項目，在內部的公共空間和設施都堪稱豪華，外觀別具一格，雕塑般的造型反映出當代建築特色和對這片區域的歷史回應。

圖片來源：BIG

「One High Line」由丹麥建築事務所BIG設計，兩棟造型扭曲的摩天大樓分別樓高36層和26層，一共提供236個單位。兩棟大樓呈現扭曲的造型既互相呼應又與周圍的環境和諧互動。這種設計理念是BIG建築事務所一貫的創新手法，錯開設計產生扭曲的外觀造型，為大樓內單位帶來獨特的視野，也使整體建築呈現出動態的線條美感，這種錯開的設計是根據周圍環境因素而產生的，它們相互呼應卻又相互遮擋，同時最大限度地開放了對哈德遜河的景觀視野，被形容為是由周圍的力量塑造而成的傑作。

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大樓之間由一座高架通道連接，由落地玻璃和石材牆面圍合，連接性空間為住戶提供了一處休閒娛樂的公共區域，成為兩棟大樓的視覺重點。室內設計由另外兩間設計事務所處理，致力營造和諧、寧靜的氛圍，並將外觀的建築元素融入其中，讓住戶沉浸在永恆優雅的石材的氣氛當中。室內設計手法營造了柔和的光線和迷人的景致，以奢華與品味為代表，反映出切爾西社區的精神面貌。除了石材元素的運用室內空間還融入了藝術裝置，由佛羅里達當代藝術研究所策展，引入藝術家的創作和陶瓷雕塑。One High Line的東邊大樓將設立一間120間客房的酒店，內裡包括餐廳和水療中心。

圖片來源：BIG

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這片土地原本是棕地，本來是處理肉類加工的工業區域中最後一塊待開發的主要地塊，然而擁有獨特的戰略位置，只要透過出色的設計將會有能力成為紐約城市新的地標性建築。One High Line最初在2016年開始建設，經歷了多次停工和重啟後於今年7月完工。