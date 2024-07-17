印尼卡里摩爪哇群島浮動觀光平台　海洋與建築完美融合出建築奇觀

印尼卡里摩爪哇群島是著名的旅遊熱點，許多自然景點不勝枚舉，白色沙灘與蔚藍海水組成了美麗的風景，是一處未受污染的天堂。在群島的一個私人島嶼上，有一座創新的建築奇觀吸引著遊客前來一探究竟。

圖片來源：RAD+ar

Pusaran Ocean Deck是由建築事務所RAD+ar設計的一個功能性觀光浮動平台，採用100%回收的鐵木建造，設計目的是兼容娛樂和教育功能的可持續發展建築。Pusaran在印尼語代表漩渦，反映了建築的設計靈感源自於海浪波動，建築的功能是用來觀察鯊魚的活動，層層交錯的木構結構恰如浪花般向外延伸，設置了一條兼具跳水功能的跑道。一般水下建築要留意鹹水和海浪的侵蝕，只顧耐用度的話混凝土會是最好的建材。然而，Pusaran採用了當地的鐵木，耐用度高還更加環保，預計能夠持續使用一個世紀，可以最大限度地減少了對水下生態環境的干擾。

圖片來源：RAD+ar

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設置了玻璃地板和欄杆，使遊客可以較近距離地欣賞到在水下生長的珊瑚礁。卡里摩爪哇群島有著廣闊而清澈的淺水域區，水底下的風景輕易被看見，巨大熱帶珊瑚礁和國家公園一直是吸引熱愛海洋和大自然的遊客到來的賣點。在Pusaran漂浮在海中央的海洋觀察甲板上，遊客可以享受水上活動，包括潛水、曬太陽。從甲板開始旋轉的鐵木結構延伸到旁邊的立面，兼具遮風擋陽的屏障功能，賞心悅目地欣賞與遊客共同種植的珊瑚，建築內有隱藏式空間，提供了觀察海域中海洋、風力和自然生物群落運作的教育性體驗。

圖片來源：RAD+ar

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考慮到當地大部分居民信奉伊斯蘭教，Pusaran特別設有一個面向麥加的單獨祈禱甲板，這個設計特色創造了一個全新的體驗，與大自然深度連接的公共精神空間，漂浮在海洋的中心更是舒適。項目旨在推動印尼各地更加可持續的建築實踐，採用單一回收材料，開放式布局的簡單的建築方式，有助成為同類建築的參考對象，能吸引和教育遊客，為當地生態系統帶來正面影響。