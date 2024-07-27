杜拜的綠色脈絡計劃　64公里「世界最綠高速」實現環境轉型

城市發展很大程度上依賴交通及鐵路，城市的幹道好像一條大動脈，杜拜現正計劃建立一條64公里長的公路，在杜拜快速擴張和不斷變化的需求下，這條公路不僅是一個基礎設施，也有助於培育一個綠色和宜居的城市，所以被稱為「世界最綠色的高速公路」。

圖片來源：urb

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作為一個高度依賴化石燃料的城市，杜拜正在尋求通過大規模的基礎設施轉型，杜拜在2040年預計人口將增加到近800萬，現時需要計劃未來，提高城市的流動性和改善環境質量。由Urb建築事務所設計，「綠色脊梁」計劃將種植100多萬棵樹木，設置行人步道和太陽能有軌電車系統，進一步減少對汽車的依賴。項目預計可以提高杜拜城市景觀同時改善空氣質量，為城市降溫。這條「綠色脊梁」不僅關乎交通運輸，而是要改變城市的功能，藉此開發出一個「高線公園」，這種建設以往只有紐約、倫敦和首爾擁有。

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除了行人和單車道，「綠色脊梁」計劃還包括沿線建造一些公共設施建築。為杜拜打造成為一個「20分鐘城市」，居民可以在20分鐘內步行到達主要設施。項目的一大重點是建設一個由太陽能電池板供電的有軌電車系統，電池板將同時為13萬戶家庭供電。同時通過大量綠色空間來解決關鍵的環境挑戰，主要是改善空氣質量和減少城市熱島效應，這種方法可以提升道路的美學吸引力，而且還促進了居民更健康、更可持續的生活方式。

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以人為本的設計意味著優先考慮人和綠色地帶，而不是汽車，要改變人們通勤的習慣，先要提供硬件配套，被覆蓋的單車和行人專用高速公路鼓勵人們全天候活動，野心是讓杜拜成為世界上最連通的步行和單車城市。高線公園的設置是世界各地的城市正在尋找的一種創新方式，將舊有的基礎設施改造為綠色空間並提高城市的宜居性和生態價值。城市空間轉變為充滿活力、健康的環境，綠色脊梁將成為這座城市的肺部和動脈。可以預見2040年杜拜將由沙漠之城改變為美麗的綠色城市。