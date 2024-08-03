沙特阿拉伯2034世界盃新建場地　NEOM夢幻體育城與首都世界級場館

在2034年舉行的第25屆世界盃，將會是第三次在亞洲舉辦的世界盃，沙特阿拉伯正準備籌備迎接這項盛事。到時計劃會在五個城市比賽，期間還會使用15個體育館，其中一些體育館的設計已經定下，在未來城NEOM建造的The Line Stadium將成為這次世界盃賽事的重要場地，不僅在建築設計上頗具特色，也體現了當局對這次賽事的重視和期待。

The Line Stadium（圖片來源：NEOM）

NEOM是沙特阿拉伯還在建設的全新未來城市，位於紅海沿岸佔地約26,500平方公里。新建的體育場館的設計靈感來自NEOM城市本身的概念和特色，NEOM被定位為一個超現代、可持續發展的智慧城市，所以The Line Stadium也體現了這種未來感。場館的整體造型採用了線性設計，形成一個長長的走廊結構，富有視覺衝擊力，外觀由大面積的玻璃幕牆和鋼材構成，頂部採用可開合的遮陽設計，能夠根據氣候條件自動調節實現良好的通風效果。

The Line Stadium（圖片來源：NEOM）

這個新場館將是世界上最獨特的，球場距離地面超過350米，場館可容納46,010人，將為運動員、觀眾和轉播商利用最先進的技術呈現比賽的細微動態。比賽結束後，這裡將成為職業足球俱樂部的主場。場館在可持續性設計上大量採用了綠色植被，美化環境之餘也能起到降溫的作用，實現環保節能的智慧體育場館。沙特阿拉伯作為沙丘王國，高溫氣候備受關注，在2022年舉行的卡達世界盃也因為高溫而令體驗大受影響，這一點會是2034年世界盃所期待的改善重點。

King Salman Stadium（圖片來源：Populous）

King Salman Stadium（圖片來源：Populous）

另一個計劃建造的King Salman Stadium，是一座建在沙特首都利雅德的全新世界級體育場館，由英國知名建築事務所Populous設計，擁有92,000個座位，設計靈感來源於利雅德周邊的自然山岳景觀，模仿了當地的山丘起伏並通過大面積的綠色外牆營造出與自然環境融合的效果。King Salman Stadium在可持續性和環保性方面也下了不少功夫，建築物的屋頂設有一條環繞全場的健康步道，遊客可在此欣賞周邊的綠色公園景觀，同時場館內部也大量採用了環保材料和節能設計，符合當地的綠色建築標準。The Line Stadium和King Salman Stadium的建設其實是沙特阿拉伯一系列「超級工程」中的一部分，自2016年推出「2030願景」以來，沙特政府就開始著手在全國各地大規模開展基礎設施建設，涉及能源、交通、旅遊等多個領域。