首爾江南新地標　隈研吾操刀Audeum聽覺藝術館五感體驗的藝術殿堂

位於首爾江南區有一座超越傳統博物館概念的聽覺藝術館，是日本當代建築大師隈研吾的最新作品，Audeum聽覺藝術館這座引人注目的建築，以創新的設計手法塑造出一個融合聲音、光影與自然元素的獨特空間。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

Audeum的外觀由層層疊加的鋁管包裹而成，營造出如同光影穿透森林一般的視覺效果。在藝術館內參觀者不僅可以用視覺觀賞，還可以親身體驗聲音，不只是一個聽聲音的地方而是一個可以讓人類回歸自然狀態的多感官體驗空間。鋁管具有韻律美感，模擬了自然光線在不同時間和季節的變化，使建築外觀能夠隨著光影變幻，呈現出動態的情境。這種對自然元素的巧妙融合充分體現了隈研吾一貫追求建築與自然共生的設計理念。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

Audeum的主入口空間設有玻璃牆和木板，從地面通往下沉式博物館入口，隱藏著第二個沿著建築物延伸的外部樓梯，更多的鋁管從入口天花板傾瀉而下。進入館內，參觀者可以欣賞聲音藝術品，還能感受光線、空氣流動以及其他自然元素帶來的種種體驗。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

隈研吾團隊特意採用了一種木質幕簾，與典型的木質飾面不同，強調木材的柔軟和自然，外部採用硬質鋁材，過渡到內部柔軟的木材材料，形成從外部到內部的逐漸轉變，兩個部分形成鮮明對比。這些細節設計不僅考慮了美學，更兼顧了聲學效果，使整個空間能夠更好地呈現聲音的魅力，刺激人類感官的感覺的空間。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

隈研吾希望通過建築本身的設計，喚起人們對自然世界的感知和體悟。Audeum的設計理念不只是一座藝術館而是一個能夠讓人回歸自然狀態、體驗五感的特殊空間，將成為代表新式體驗空間的標誌性建築，營造出動態多變的感官效果，將建築本身打造成一件樂器。