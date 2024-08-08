南極奢華之旅下塌環保酒店　與皇帝企鵝體驗極地自然奇觀

【旅遊/ 酒店】人類天性有一顆探險之心，在現今世代潛入深海登上太空已非新鮮事，不過在七大洲之中還有人類征服的最後一塊淨土，極地探險最具吸引力的南極。現時南極已非凶險莫測的秘境，隨著旅遊業的發展南極逐漸走進大眾的視野，成為一片追求刺激和嶄新體驗的純白天堂，有一家專注於南極探險的旅遊品牌「White Desert」，旗下營地被視為南極洲首家、也是唯一的酒店，致力於帶領旅客認識極地之同時推廣環保態度。

White Desert於2017年與著名英國探險家Hamish Harding合作，開創了南極洲首個定期商務噴射機服務（圖片來源：White Desert）

White Desert原來專注於發展南極旅遊已有20載，由英國夫婦兼極地探險家Robyn Woodhead和Patrick Woodhead於2005年創立，曾五次獲得世界旅遊獎「領先極地探險運營商」（Leading Polar Expedition Operator），有見於以往南極大陸僅局限於探險者踏足，品牌的使命是將南極對所有人開放，打造奢華極致的全新體驗。於2017年，品牌與著名英國探險家、三項世界紀錄保持者Hamish Harding合作，開創了南極洲首個定期商務噴射機服務。品牌僅於每年11月至1月期間營運，是因為南極洲在全年的其餘時間氣候極差，而且野生動物大多僅在此期間活躍。

Whichaway營地（圖片來源：White Desert）

圖片來源：White Desert

南極作為等待被發掘的秘境，環境保護是為重中之重，White Desert的營地被譽為南極最環保的酒店，採用太陽能供電系統，可移除式營地設計在使用壽命結束時可以全部拆除，最大限度地保護當地的自然環境，亦為遊客提供更寧靜舒適的居住體驗。品牌三座營地之一的「Whichaway」位於冰原綠洲之上，共有6座穹頂圓帳，設有臥室、浴室、餐廳等區域。在完成冰川健行和探索冰洞等戶外活動之後，可以在桑拿室一洗疲憊之感。今年請來了生物動力學專家協助旅客在探險後調整身體狀態，還有專家教練帶領旅客在極地進行冥想和呼吸練習，在自然奇景之下洗滌身心靈、恢復活力。

世界級山地專家帶領下探索南極洲特有的冰浪、冰隧道（圖片來源：White Desert）

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在獨特的住宿設施之外，遊客難得光臨極地當然要零距離接觸當地獨有的風景與動物世界，遊客可以步行或乘雪車前往附近的冰川、湖泊等自然景觀，也可以參加野生動物觀賞活動，於今年11月將舉行皇帝企鵝之旅，全程6日由安排專機前往南極洲以至到達皇帝企鵝的棲息地阿卡特灣，到埗後有機會見證企鵝孵育雛鳥的畫面，期間亦有攀冰、繩索垂降等活動，由世界級山地專家帶領下探索南極洲特有的冰浪、冰隧道和全景觀景台，然後可前往地理南極點，站在地球最南端的陸地之上相信別有一番感受。

今年11月將舉行皇帝企鵝之旅（圖片來源：White Desert）

作為世界上最奢華的旅遊服務之一，以往White Desert的收費大約由3萬到20萬美元不等，高昂的費用主要來自南極特殊的地理環境和極端氣候下營運的成本，提供的全面服務無微不至，包括提供私人包機和極致舒適的營地住宿，為遊客度身定制各種探險活動，均配備專業的嚮導和專家。今年9月，品牌即將成立基金會，以過去20年的經驗及設施來支持科學研究，與此同時，承諾每趟行程都會捐出每人每次1,000美元用於永續發展計劃，希望為南極洲帶來積極的變化。