木建築環保新趨勢　挑戰高度極限全球最高木建築設計或將座落美國

在可持續發展與減碳的趨勢推動下，木建築已逐漸成為建築設計的趨勢，然而木建築仍面臨著不少挑戰，高度和安全性是受到注意的地方。在美國密爾瓦基市，MGA（Michael Green Architecture）正在計劃建造世界上最高的木建築大樓，樓高55層的設計一旦落成將會突破了木建築的高度限制。

Marcus Center（圖片來源：Michael Green Architecture）

木建築日益成熟的技術，迎合到城市規劃對於可持續發展的重視，在過去的十多年裡，木建築逐漸引起建築設計界的關注，與傳統鋼筋混凝土或磚石建築相比，木建築以其更環保、可再生的特點脫穎而出，而且在強度和造型上也有著獨特的優勢。隨著工程技術的不斷進步，木建築的高度限制也不斷被突破，有望從最初的低層建築發展到如今的高樓大廈，未來的城市天際線或許將會有木建築參與其中。MGA在木建築領域有著良好聲譽，曾經在2016年在美國明尼阿波利斯完成了當時美國最大的木建築，後來吸引到Google與之合作建造位於加州的木建築新辦公室。

Google位於加州的木建築新辦公室（圖片來源：Michael Green Architecture）

今次在密爾瓦基市打算建造的Marcus Center，是一座多用途表演藝術中心，佔地 120 萬平方英尺，涵蓋多棟綜合用途建築，包括多達 750 個住宅單位、190,000 平方英尺的辦公空間、零售空間和酒店，配套方面有停車場、公共廣場和人行道。其實現時Marcus Center的計劃還在草擬階段，市政府提議為期一年的專有權進行談判，開發團隊可以在期間獲得融資並最終確定專案計劃，市政府方面是比較支持的，因為木建築可以推動城市的產業轉型，也能為城市添加新地標，項目包括了住宅空間，能夠帶來更舒適的居住環境以提升居民的生活品質。密爾瓦基市現正尋求人口增長發展城市，Marcus Center可能為此帶來機遇。

根據世界高層建築與都市人居學會（Council on Tall Buildings and Urban Habitat）的數據，目前全球有80多座正在建造或已建成的高層木結構建築，當中純木結構佔比44%。隨著全球城市發展，對更具永續性的建築需求不斷增加，木材的使用是較好的解決方法。現存最高的一座是挪威首都奧斯陸的Mjøstårnet，這座18層高85.4米的混合用途建築在2019年完工，以挪威最大湖泊來命名，內裡包括了酒店、住宅、辦公室和餐廳等。建造有一定的難度，雖然結構上與傳統建築類似，立面和結構都是用木材建造，然而部件的的尺寸卻大得多，為方便施工，前十層都是用預製木構件組成的，高層樓板則由混凝土製造，有助於固定建築。