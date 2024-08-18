天津創意體育公園重塑古城風貌　迷宮水景結合遊樂與環境教育

在繁忙的都市生活中，我們往往被工作、生活壓力所困擾，忽略了玩樂的重要性。然而，玩樂不僅能帶來快樂，更能激發創意，提升生活品質。天津4A體育公園，正是一個將玩樂與創意巧妙融合的公共空間，以歷史為根基，以自然為靈感的一個多樣化活動場域。

圖片來源：Ballistic Architecture Machine

天津4A體育公園由Ballistic Architecture Machine設計，公園的選址曾經是歷史悠久的宜興鎮，隨著運河的修建本來宜興鎮的居民搬遷至天津市北部，並在那裡重建了村莊。雖然這個歷史悠久的城鎮已被摧毀，現在利用了原始宜興鎮的城市規劃來重塑歷史，重新呈現了失落的歷史，並以當代形式將其歸還給社區。公園為當地居民提供了一個充滿活力和豐富體驗的公共空間，它不僅是休閒娛樂場所也是教育場所，讓人們了解歷史、感受自然、思考未來。

圖片來源：Ballistic Architecture Machine

圖片來源：Ballistic Architecture Machine

它將成為天津城市發展中一個重要的標誌性項目，園內設有迷宮、遊樂場、噴泉、繩球、網球場、籃球場和啤酒花園，中央公共空間形成一個呈長形的廣場空間，設有一個高大的煙囪，煙囪下是地熱井。迷宮將設計的空間和主題方面連接在一起，與古鎮蜿蜒的街道感覺相呼應，迷宮象徵學習的旅程，提醒遊客在生活中需要不斷尋找自己獨特的道路。公園是一個佔地相對較小的高密度公園，因此，透過地熱煙囪和互動式水景這兩個關鍵特徵，幫助提高人們對環境問題的認識。

圖片來源：Ballistic Architecture Machine

公園的基本目的之一是與自然理念聯繫起來，創造自然環境的感覺不僅僅是添加綠色植物，透過玩樂來學習的水景設施，是一個互動性強的水文模型，模擬了長江三角洲景觀、三峽水庫和古代都江堰灌溉系統，孩子們可以激活微型山脈中的水源，沿著水路某些位置放置的水壩來建造水庫，如果不仔細管理水就會溢出到其他水道。人類在對景觀和水道的大量操縱，對於孩子來說可能難以理解，將想法轉變為一個遊戲環境，並非以說教形式促進學習，希望可以培養下一代對重大環境問題的認識。