南京文化新地標　金陵藝術博物館陶瓷磚石雕琢出城市記憶

南京古稱金陵，擁有數千年的文明歷史，是中華文化發源地之一。這座承載著厚重的文化底蘊的歷史名城內，一座金陵藝術博物館以獨特的磚石外觀，讓歷史與現代巧妙融合，成為一座充滿活力和藝術氣息的城市地標。

圖片來源：AZL

金陵藝術博物館由AZL建築事務所設計，博物館的設計理念源自「金陵復興，梧桐樹下」，以當代的設計語言訴說著南京深厚的歷史文化，用139,000塊訂製的陶瓷磚代表了南京的磚石文化，使博物館充滿雕塑感和藝術感。這些陶瓷磚靈感來自南京博物館收藏的東晉晚期磚塊，尺寸都是統一的，但表面處理各不相同，有些是光滑的釉面，有些是粗獷的素面，統合起來，為建築外觀增添了豐富的層次感，將古代的建築元素帶到現代，增加了視覺趣味。

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博物館的外觀設計都很獨特，採用了兩個旋轉的方塊以曲面連接，形成奇趣的扭轉姿態。建築的底部與周圍附近的住宅呼應，上面卻扭轉，與鄰近道路平行，與周圍環境形成對話，旋轉方塊與方形底座產生相互作用，形成了豐富的內部和外部空間體驗。建築形式打破傳統，象徵了建築向上生長的活力，隱隱地與南京著名的陵墓及其歷史意義產生共鳴。建築的內部空間以光影變化設計為主，藝術博物館內收藏的藝術品得到良好的展示多式，提供了多樣化的觀感。

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陶瓷磚採用了創新的施工技術，建築師根據不同的部位採用了兩種不同的固定方式，分別是主入口上方採用U型槽穿螺栓固定方式組裝，其他區域採用更傳統的方式，這兩種方法確保了安全，同時體現了傳統工藝與現代技術的結合，因應需要和情況靈活運用工藝。另外陶瓷磚幕牆則採用了模組化方案方便現場組裝，也可以保證複雜外觀的精度，簡化了平坦和曲面部份的施工，創造出無縫的三維外觀。這座博物館將成為南京城市文化發展中一個重要的地標，亦是中國當代建築設計一個新的典範，為人們提供了一個感受歷史、體驗藝術的場所。不僅是藝術作品的展示空間，也是城市記憶的承載。