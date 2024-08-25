伊拉克中央銀行大樓即將問世　名師新作將河流靈感結合現代設計

世界上很多城市自古都依賴河流發展，位於美索不達米亞平原的伊拉克首都巴格達，有底格里斯河流過市區，迪亞拉河流經郊區，幼發拉底河相距僅30公里，河流是該市重要的地理特徵。由全球知名建築事務所Zaha Hadid Architects設計的伊拉克中央銀行大樓即將竣工，這座高170米的建築是巴格達市最高的建築物，設計靈感來源河流的自然景觀。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

圖片來源：Zaha Hadid Architects

大樓源自2010年，是事務所接下的一項重要工程，十多年來事務所已完成了許多其他標誌性的高層建築，直至最近銀行大樓終於準備面世。大樓外表呈現出一種波浪般的動感造型，由鋼筋混凝土結構組成的外部骨架，形成了錯綜複雜的圖案，好比河面上波光粼粼的倒影，這種外部支撐系統具有美學價值之外，更提高建築物的抗震性能。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

圖片來源：Zaha Hadid Architects

以河流為靈感，是為了體現中央銀行作為一個金融機構的穩定、韌性和可持續性，設計融合了自然景觀元素與尖端的現代建築特色，體現了Zaha Hadid Architects一貫的設計風格：動感流暢、造型前衛、富有挑戰性。建築物採用了錯落有致的設計，底部較窄，中部微微拓寬，頂部又漸次收窄，外觀有別於一般建築的平穩整齊，呈現出一種優雅的流線型姿態。大樓的中部設有開放式的中庭，可以引入充足的自然光，也能遠眺城市全景，旨在營造一個通透、開放的空間氛圍。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

大樓的設計融合了建築師對於金融機構形象和現代城市景觀的獨特理解，空間規劃顯出了開放透明的企業形象以及對社區公共空間的重視。在建築物的底部設有一系列環繞建築的綠化露台和庭園，與周圍的自然環境實現了無縫銜接，這些綠化景觀元素有助於增強建築與城市之間的對話。