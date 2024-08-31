阿布扎比未來居住形態　新型住宅像素獨特外觀提升社交活力空間

在快速發展的城市中滿足居住需求，也不能忽略了社區環境和社交活力。在阿拉伯聯合大公國首都的阿布扎比，一個住宅綜合區域Pixel創造了鼓勵社區互動的生活環境，項目挑戰了阿聯酋現有的住宅類型，以往孤立的高樓大廈模式使居民與社區的交流不足，有見及此Pixel將社交活力和文化氛圍融入其中，鼓勵居民之間建立聯繫，並在室外空間中享受生活。

圖片來源：MVRDV

Pixel由荷蘭建築事務所MVRDV設計，以一個更加開放和友好的居住空間帶動創造宜居的城市。Pixel總面積達到85,000平方米，由七座緊湊的大樓組成，包含525套單位以及商店、辦公室和各種設施，設有形成一個中央廣場成為社區的社交中心，廣場內設有餐廳、咖啡館和商店，為居民提供日常生活的便利。除了住宅單位，項目還設有健身房、醫療診所以及創新初創企業的辦公空間。這些設施的存在確保了整個建築的活力，廣場在一天中不同時段都充滿人流，從中提升了居民的生活質量，還促進了社區的整體凝聚力。

圖片來源：MVRDV

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外觀的設計靈感來自於珍珠，大樓的外立面採用了14種柔和的粉彩色調，能夠反射出周遭環境的光影變化，讓建築看起來帶有超現實感覺，像是從一個外殼中溢出的一顆顆像素，像素其實是露台和凸窗，有助於擴展室內空間。外立面使用了混凝土面板，上面印有由藝術家設計的圖案，靈感來源於牡蠣的外殼，這種設計與阿布扎比的文化相呼應，帶來了獨特的視覺吸引力。

圖片來源：MVRDV

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住宅有不同的選擇多樣性，從單間公寓到三房豪宅滿足不同居住者的需求，不僅注重功能性也兼顧了美學，每個單位都擁有獨特的色彩特徵，有助居民在社區中更好地辨識位置，打破了現代住宅大樓一式一樣的模式，促進了不同背景的居民之間的交流，適合外籍人士或本地居民，無論是大家庭還是單身人士，都能在這個社區中找到自己的位置。在環境可持續性方面，展現了其前瞻性的設計理念，考慮到了微氣候的調節，將大樓的位置和高度優化以提供陰影，促進涼爽的微風流通，與海濱形成良好的連接，中央廣場設有水景和綠化設施，幫助降低周圍環境的溫度，營造出更加舒適的戶外空間。Pixel不僅是一個美觀的居住空間，還提升了生活品質，為未來的城市建設提供了新方向，在迎合城市化進程同時，也可以創造更宜居的城市。