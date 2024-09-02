建築設計探索妙想天開的荷蘭　極端氣候下未來會變成澤國和沙城？

建築設計不僅為人類建設美觀實用的建築，還會對人類的未來作出思考，以設計、城市規劃及可持續發展的專業角度為未來城市發展出一分力。在全球氣候變化的影響下，荷蘭的未來將會有前所未有的挑戰。荷蘭是一個低海拔國家，曾經是沼澤和海洋，只有一處山丘最高海拔300餘米之外全境均地勢低窪，荷蘭建築公司MVRDV與IMOSS及Feddes/Olthof三家設計工作室，今年聯手推出了名為《WHAT-IF: Nederland 2100》的研究計劃，探索在極端氣候之現荷蘭未來可能的發展方向。

圖片來源：MVRDV

《WHAT-IF: Nederland 2100》不僅是學術研究，目標引發相關的政策制定付諸實行，在面臨極端氣候和人口增長兩大難題，與世界許多同樣生活在低窪沿海地區的人口也具有參考價值。荷蘭歷史上通過堤壩、抽水等工程技術，成功將境內大量水域轉變為可聚居地，並成為了歐洲最密集的居住區之一和全球第二大農業出口國。海平面上升將會使荷蘭分為兩個截然不同的部分，主要城市集中的西部有機會被水淹，東部變成沙丘，雖然兩種情況都令人擔心，然而亦有互補的發展路徑。

圖片來源：MVRDV

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被水淹的城市要保護重要的文化遺產，阿姆斯特丹需要被大型堤壩包圍，此外形成一個新的地面網絡，將屋頂之上加建居住空間連接著各個建築，新建現代化的城市交通網絡。在東部的沙丘城市由於沒有被水淹沒，將變得人口高度密集和進行主要經濟活動，土地用途變成高強度開發，其中本來佔地廣闊的農業生產將會改為垂直農場，城市周圍的綠化帶成為雨水的緩衝區，每間屋頂都享有可用的綠地，在沙丘之中形成一種新的綠色生活方式。

圖片來源：MVRDV

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在交通方面傳統的交通工具不被採納，轉向新模式的小型水運交通，城市之間的連接將依賴於船隻。這些建議每一項都十分新奇，未來的荷蘭若果以此方向推行將會以全新面貌示人，或者連首都都會遷移，人口最稠密的城市將不會是阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙這些西部城市，比如位於東部的恩斯赫德是被考慮的地方，發展的進程不會是一時三刻，工作室認為這種可能性並非遙不可及，是基於現實的設想，繼續維持現狀反是不可取的選項，荷蘭歷史上的經驗告訴我們，勇於創新、敢於改變才有今天以及未來的文化名城。