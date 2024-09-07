西班牙馬略卡島社會住宅革命　典型當地特色百葉窗建設優雅外觀

公營住宅或者社會住宅，在應付住屋需求之外，更是提升社區凝聚力、提升社區質素的關鍵。在西班牙馬略卡島一個新設計的社會住宅項目，有著度假村般的設計，尊重當地的建築風格與環境並且促進社區居民之間的交流與互動。

圖片來源：Alventosa Morell Arquitectes

IBAVI Inca項目總面積為3,266平方米，項目主要目的是為低收入居民提供54個社會租賃單位，由建築師Joan J. Fortuny及Alventosa Morell Arquitectes設計，他們了解到社會住宅的設計不僅要解決居住問題，構思時特別強調了「內部街道」的概念，一條連接兩個獨立建築體的公共空間可以促進互動。建築布局由兩個獨立的建築體組成，每個單位都有雙向通風的設計，這種設計可以提高居住的舒適度以及還增強建築的可持續性。設計特色體現在馬略卡島的建築傳統「馬略卡百葉窗」（Persiana Mallorquina），是當地住宅和農村的典型特徵，設計團隊將其與現代建築技術相結合，創造出既美觀又實用的住宅。

圖片來源：Alventosa Morell Arquitectes

圖片來源：Alventosa Morell Arquitectes

百葉窗組成了建築外立面，採用了當地採購的落葉松木製作，為住戶提供了隱私和遮陽功能，增強了建築的通風效果，在木材之外，外立面還採用了穿孔陶瓷磚，帶有獨特的美觀元素，改善建築的熱質量從而提升整體能效。項目的所有選材優先考慮了當地資源和工藝，例如地面使用以黏土為主的陶瓷磚，具有良好的環保性能，還能增強建築的熱質量，屋頂覆蓋了來自城市開採的回收石礫，設置太陽能板以滿足建築的電力需求。建築行業是對於環境最具破壞性的產業之一，所以設計者應該創造高效且可持續的建築，能夠自我維持的設計比起需要大量能源的建築更合理。

圖片來源：Alventosa Morell Arquitectes

圖片來源：Alventosa Morell Arquitectes

在設計中公共空間的規劃尤為重要，住在地面的用戶能夠在公共區域之間設有小型私人花園，花園通過圍欄與社區花園相隔，達到私密性與社交的平衡，營造了一個友好的社區環境和鄰里關係，打破了一般現代住宅的隱閉性。雖然是社會住宅仍講求居住空間的可調整性和靈活性，住戶可以根據個人需要調整起居區與臥室的位置，這種靈活性大大增加了每家每戶的使用效率。