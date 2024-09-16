芬蘭新建自然流動的建築藝術　以河流為靈感的創新環保生活空間

許多建築設計常以大自然為靈感，創造出和諧的宜居環境，總是能夠增強居民的心理健康，提供舒適、放鬆的環境。最近在芬蘭赫爾辛基完成了一項名為「Meander」的住宅項目，佈局獨特坐落於赫爾辛基一個文化區之內，設計靈感來自於自然界中的河流，整體形狀蜿蜒曲折，強調了空間的流動性與開放性。

圖片來源：Steven Holl Architects

由Steven Holl Architects設計的Meander佔地7,500平方米，包含115套獨特的單位，建築長度達180米，從兩層到七層不等的高度變化，使整個設計活潑起來，與周圍的景觀和諧共存。該地點位於一個封閉的街區內，透過蜿蜒的形狀塑造了空間，簡單地從形狀入手，可以使所有單位都變得獨一無二，並逐漸朝向海洋傾斜。單位設有高窗和私隱度高的陽台，面向著波羅的海，圍繞著綠色花園，最大限度地提升住戶的視野和陽光照射。

圖片來源：Steven Holl Architects

建築外觀由混凝土結構、木材和玻璃組成，可以最大化自然光的引入，同時保持與自然環境的連接。設計增強了住戶的居住體驗，也讓建築在夜間時份變成冰雕一樣閃耀的美麗外觀。這不僅是一個住宅項目，還包括多種共享空間和設施，以促進居民之間的社交互動。設施包括桑拿、瑜伽工作室、小型電影放映室和工作空間等，結合起來提升居民的生活質量。此外，建築的結構設計目標至少使用100年，長期耐用性在未來的可持續性上具有重要意義。建築使用的所有木材均來自當地，包括可持續採伐的芬蘭雲杉，進一步減少了建築對環境的影響。

圖片來源：Steven Holl Architects

在環保設計方面顯示出Meander能夠持續適應不斷變化的生活方式。建築配備了智能建築自動化系統，能夠有效管理能源使用，實現更高效的運行，使運行碳足跡只有同類型傳統公寓建築的一半，大大降低了對環境的影響。在建築設計和施工兩方面也考慮到了未來的靈活性，意味著未來可以根據居民的需求進行調整和改進。建築配備了16口深340米的地熱井，能有效進行加熱和冷卻，在每個單位內設有輻射地板，減少了整體的生命周期排放。此外，建築還設有綠色屋頂、太陽能板以及雨水收集系統，在提升了建築的性能之餘促進了可持續發展。