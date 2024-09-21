日本共擁項目守護文化遺產　45美元保護百年歷史建築擁有入住機會

隨著城市的現代化，許多歷史建築正面臨被拆除的危機。保育歷史建築面臨諸多困難，修復和維護通常需要大量資金和專業知識，除政府幫忙設立專項基金或支持保護工作外，還可以如何有效進行保育？在日本自2015年以來已有超過200座文化遺產被迫拆除，一個專注於保護具有歷史、文化和藝術價值的建築的共擁平台Kessaku出現，讓更多人參與到保存遺產的行動。

圖片來源：Kessaku

Kessaku的核心理念是「共擁」（co-inheritance），透過這種模式使得多個單位或個體能夠共同擁有一座歷史建築，在享用建築的同時有效地參與到保護和維護，降低了個人獨自擁有和維護的經濟壓力。Kessaku的首個項目是位於日本岡山縣的「Kessaku YAKAGE」，一座建於約100年前的歷史住宅，原本是由武士家族所建的該地區最大的建築之一，位於傳統建築保護區內，通過Kessaku項目參與者可以以每份約45美元的價格購買股份，獲得享受這座建築作為度假屋的權利。

圖片來源：Kessaku

圖片來源：Kessaku

Kessaku YAKAGE設計保留了其原有的歷史特徵，融合了現代舒適的生活設施，入口處有一個傳統的日本庭園，雄偉的松樹座落其中，擁有寧靜的氛圍和傳統日本特色。休息室保留了大部分原有特色，設有傳統的內部房間和梳化區。躺在梳化上放鬆身心，欣賞美麗的日本花園。入口旁的西式接待室改建為用餐空間，是在日本首次採用西方生活方式元素時建立的，散發著融合了東西方的懷舊獨特氛圍。整個住宅的設計優雅地平衡了歷史和現代元素，使人在享受現代生活同時亦可以體會到傳統文化的韻味。保護歷史建築需要進行大規模的修繕，涉及擁有傳統工藝技能的工匠，然而維護工作交給專業團隊，參與者無需擔心管理和維護問題。

圖片來源：Kessaku

圖片來源：Kessaku

Kessaku基於尊重建築的原始特徵、保護傳統工藝、建立可持續的共擁系統為三大原則，使這些建築能夠在未來繼續存在數個世代。保護和愛護並不代表要建築脫離原來的功能，舊建築如果沒有人使用，反而更容易損壞，所以讓人使用和居住其中是一個重要的策略。Kessaku不僅是一個建築共擁平台，還致力於促進社區的發展，共擁歷史建築能夠與其他熱愛文化和歷史的人建立聯繫，讓更多人了解和欣賞建築，變成一種文化的延續和傳承。

圖片來源：Kessaku

圖片來源：Kessaku

項目的願景不止於在日本，希望能夠在未來擴展到全球保護更多具有文化價值的建築，項目的存在也促進了當地經濟的發展，更多人對於歷史建築的興趣增加，相關的旅遊和文化活動也將隨之增長，可以為當地居民帶來經濟收益。建築比很多事物更易代代相傳，舊建築擁有新建築無法複製的獨特魅力，還能夠喚醒感官讓人們反思過去，提供新的見解和靈感。讓可能不熟悉過去的現代人產生共鳴，在現代社會中繼續生存並發揮其價值。