揭秘LV首間酒店將登陸香榭麗舍　奢華時尚體驗更會是網紅打卡熱點

存在感好高

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

好傢伙，這可能是這兩年即將建成的，最有存在感的酒店了。

就在巴黎香榭麗舍大街，一個LV大箱子拔地而起，引起全世界網友激情圍觀。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

這就是LV全新的設計，也是它的第一家酒店，就在香榭麗舍大道，全世界最大的LV旗艦店旁。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

看起來LV這次，不僅要實現建築酒店的功能，還要把它作為門店的一大金字招牌地標，好一個一箭雙鵰啊！

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

經典的LV花紋，模擬皮箱上。皮革與金屬鉚釘的經典元素設計，讓人走在街上，確實很難忽視它的存在。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

整個酒店共6000平，內部將參考愛麗捨宮的風格，並融合現代極簡空間進行設計。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

酒店所在的，香榭麗舍大道103-111號。地理位置可稱為極品，從酒店的窗户向外眺望，能夠同時觀賞到凱旋門，以及埃菲爾鐵塔的風景。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

目前據最新消息説，酒店將於2026年竣工並正式對外營業。目前的消息是10000歐元一晚，雖然目前還處在內部裝修階段，工程外立面已經基本完成。

在巴黎的夜晚點燈，與香榭麗舍大道的樹燈交相輝映，看起來非常的精緻。

+ 2

酒店的開業，代表了LVMH強勢綁定法國，堅定把巴黎作為時尚之都的決心，作為奧運會的最大讚助商。

LVMH在日後還將圍繞，Louis Vuitton、Dior和Berluti三個奢侈品牌為巴黎，提供更多的時尚奢侈設計。

LV首間酒店將登陸香榭麗舍大街。（日本設計小站提供）

不過關於跨界建築設計，LV倒也不是第一遭。在之前他們就曾開出巴黎，同時也是全球第一家LV咖啡館。

+ 3

店內裝潢奢華現代，同時又帶有清新自然的ins風格，一開店就成為了網紅們的最愛。

當然，店內的各種LV味兒，也是一走進去就能品的出來。除了標準的咖啡和法甜，店內還會提供具有LV特色的原創甜品，可以説是相當出片。

不得不説，在拿捏社交媒體平台上的視覺營銷，LV確實有自己的一套。

而這次顯而易見的LV酒店的落成，也必定將成為到時的一大熱點。那麼不知道你會有興趣在酒店開業的時候，去住一晚上體驗一下嗎？

延伸閱讀：泰國新任美女總理是超級酒店控 踏足各地旅行展現奢華瑰麗人生（點擊連結看全文）

+ 19

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】