美墨邊境的光影大教堂體現文化交融　主打低技術的設計交流新地標

科技很方便，相隔多遠都能夠接觸得到，可以隔著屏幕溝通，逐漸令人與世隔絕。原來有現代建築會特別著重「低技術」，隨著全球化的推進，城市間的文化交流愈發重要，位於美國聖地牙哥舉行的2024年世界設計之都活動，一座低技術交流展館體現協作與聯結的重要。

圖片來源：HELEO

交流展館由當地設計工作室HELEO和墨西哥藝術家Daniel Ruanova共同設計，結構創新，旨在促進聖地牙哥與其鄰近的墨西哥城市蒂華納之間的文化交流，展館位於聖地牙哥的巴爾博亞公園，設計靈感來自於美墨邊界的牆壁，在展館中被重新構思為一個集合的空間，人們可以在這裡聚會和交流。交流展館高4.9米，主要由鋼結構和橙色聚碳酸酯面板組成，以扭曲的形式形成牆壁和天花板，大部分材料在蒂華納製造後運輸到聖地牙哥，這一過程本身便是兩座城市合作的體現。

圖片來源：HELEO

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展館將無人區轉變為充滿活力的空間，這裡不是隔絕，而是聚集，體現了一種獨特的空間隱喻，透過打破牆壁來實現目標，讓人們在這個本應該是衝突的地方創造出和諧的氛圍。將兩堵彎曲的牆連結在一起，材料上的波紋來自現時存在的邊界牆形成波紋金屬。當從外部觀察它或者陽光透過外牆時，會帶來這種低技術含量的彩色玻璃效果，展館內部的光影變化形成迷人的大教堂，獨特的視覺體驗使人沉浸在內。展館的邊緣飾有LED顯示屏，顯示著來自兩國詩人的詩歌，進一步強調了文化交流的主題。這些詩歌展示了當地文化的豐富性，還促進了對話和交流的可能性。

圖片來源：HELEO

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世界設計組織選擇「世界設計之都」並興建展館時會突顯城市的設計場景，這次是首次選擇聯合城市，展館旨在成為一座充滿希望的建築，預示著聖地牙哥設計的未來和持續的跨境合作。交流展館的展出時間直至11月，設計團隊希望在聖地牙哥展出結束後能將展館搬遷至蒂華納，繼續展示文化交流的理念，成為一個真正文化交融的平台。在未來的幾個月裡聖地牙哥和蒂華納將舉辦一系列活動和講座，促進兩座城市之間的設計交流。