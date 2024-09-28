澳門新濠影滙W酒店獲2024年最佳高層建築　綠色建築結合奢華體驗

上年開幕的澳門新濠影滙W酒店位於澳門的氹仔區，酒店外觀強調了建築的垂直線條和流動感，以荷里活為靈感融合了電影元素。度假村二期（Studio City Phase 2）最近奪得高層建築與城市人居委員會所頒發的2024年最佳高層建築（Best Tall Building 100-199 Metres 2024 Award of Excellence），在設計過程中，Zaha Hadid充分考慮了可持續性，並致力於減少建築對環境的影響。

圖片來源：澳門新濠影滙

項目是Zaha Hadid建築事務所於2018年獲得的設計委託，旨在擴展舊有的新濠影滙，並為遊客提供更多的娛樂和住宿選擇。這一計劃增強了度假村的功能性，將其打造成為一個前衛的建築地標。項目早前獲得了BREEAM亞太區獎項的認可，這是一項表彰高性能建築設計的獎項，體現了設計團隊對環保的重視。建築採用高性能材料，能有效降低能耗，同時確保室內環境的舒適性。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

圖片來源：Zaha Hadid Architects

酒店內有557間客房和套房，分佈在40個樓層，還有餐廳、咖啡廳、泳池、健身房和水療中心等。特別的是，酒店內設有錄音室提供了一個創作的空間。整個項目以荷里活為靈感，融合了電影、娛樂和現代豪華的元素，創造一個獨特的沉浸式體驗。設計團隊致力於將建築與周邊環境完美融合，讓遊客在享受豪華設施的同時，感受到自然環境的和諧。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

圖片來源：Zaha Hadid Architects

酒店的立面由多種材料構成，充分考慮了自然光的引入，讓建築在不同時間段呈現出不同的面貌。建築還考慮到澳門路氹城生態區佔地15公頃的受保護濕地，建築的方向和配置經過計算以促進度假村內部和周圍的自然通風，與生態學家的合作為該地區現有的植物群制定了保護措施，同時種植與當地氣候適應的本土物種。建築設計有著鮮明大膽幾何形狀和流暢的曲線特徵，強調了建築物的動態感，營造出一種未來感與科技感結合的氛圍，Zaha Hadid事務所一貫的設計風格在這個項目中得到了充分體現，選用的材料和色調都旨在提升整體的視覺效果。