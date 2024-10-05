保護奪目工業遺產拯救英國冷卻塔　燃煤時代終章如何蛻變文化地標

冷卻塔這一種高聳的混凝土結構，曾經在英國的工業區隨處可見，隨著英國最後一座燃煤發電站（Ratcliffe-on-Soar）於2024年9月30日關閉，如今其他所有的冷卻塔都面臨著被拆除的命運，英國致力保護建築遺產的慈善機構C20 Society因此發起了一項運動，呼籲保存至少一組冷卻塔，作為英國工業遺產的一部分。

Ferrybridge C Power Station，2019（圖片來源：C20 Society／Image credit: Luke O’Donovan）

在60年代英國的冷卻塔數量曾達到240座，隨著能源使用的變化，冷卻塔的數量已大幅減少。自2014年以來有30座冷卻塔被拆除，目前英國僅剩45座冷卻塔，預計將在十年內全部被拆除。冷卻塔的設計在通過蒸發過程來冷卻水，可以高達300英尺，好像雕塑巨人般見證著260年來工業革命的發展，是國家遺產的一部份。英國的工業景觀由過去幾個世紀的電力生產和工業基礎設施所構成，包括風車、工廠煙囪和氣體儲存器等，這些功能性結構停止運作後逐漸成為區域和國家文化遺產的地標，冷卻塔是20世紀的代表。

Ferrybridge C Power Station（圖片來源：C20 Society／Image credit: Luke O’Donovan）

Fiddlers Ferry Power Station（圖片來源：C20 Society／Image credit: Raymond McBride）

C20 Society好奇的是，全國其他工業場所如鋼鐵廠、煉油廠和化工廠等等，有多達24個例子都在有計劃地保留下來，然而卻沒有在清單中找到任何一座冷卻塔。冷卻塔被認為沒有上市所需的建築利益，政府僅與電力公司密切合作確保歷史照片記錄在丟失前得到保護。戰後的發電站面積非常巨大，通常佔地200至300個足球場般大。 8個為一組的冷卻塔佔地面積不到其中的2%。保留這些巨塔並將其整合到更廣闊場地的新規劃中是有可能的，包括經濟住房、新產業、藝術與教育、郊野公園或任何其他用途。

比利時的冷卻塔也成為了音樂和藝術節的場地（圖片來源：C20 Society）

德國廢棄的冷卻塔成為了主題公園的中心（圖片來源：C20 Society）

在英國外許多國家的冷卻塔已被成功轉型。在德國一座廢棄的冷卻塔成為了主題公園的中心，內部設有攀岩牆和遊樂設施。在意大利威尼斯，一座1938年的冷卻塔被改建為博物館和觀景台，提供全景視野。比利時的冷卻塔也成為了音樂和藝術節的場地。在南非的冷卻塔被巨大的壁畫包裹著，成為了極限運動愛好者使用的設施。冷卻塔作為工業遺產具有奪目的外型與多功能性，應當與新的能源設施或現代社會共存，成為連接過去與未來的橋樑。冷卻塔不僅是工業時代的象徵，也提醒我們工業化過程中對環境的影響，保存這些遺址是對歷史的一種尊重，與發展新技術並不矛盾。