日本建築魅力高效空間利用　私密與開放結合通透居住體驗

在香港土地資源十分有限，因此高效利用空間是居民非常關注的方面。在日本有一間位於大阪的藤原・室建築設計事務所（Fujiwaramuro Architects），設計風格以對空間的理解和對環境的敏感性聞名，常常創造既私密又開放的居住空間，外觀看來起非常簡約無華，卻有日本建築的獨特魔力。

圖片來源：Fujiwaramuro Architects

事務所的設計理念圍繞著空間的流動性和隱私的平衡，在日本這樣一個人口密集的城市環境中，如何在有限的空間內創造出既能保證私密性又能享有開放感的居住環境是核心挑戰。位於奈良的一間設計案例，是一個典型的家庭住宅，設計的主要目的是為了阻擋外部的噪音和視線，同時允許自然光和空氣進入室內。外部圍繞著黑色和灰色的空白牆面以及磨砂玻璃，從而有效地減少了鄰近建築的視線干擾。這棟住宅的空間組織非常巧妙，設計者在外牆與中央生活區之間留出了空間，讓空氣可以自由流通，並形成了雙層高的走廊和樓梯間。這種設計具有實用性，還增強了室內的通透感與開放性。特別是在客廳、餐廳與廚房的設計上，這些空間的高度和層次感使得家庭成員可以舒適地在一起活動。

另一個特點是其對自然光的巧妙利用，部份磨砂玻璃的窗戶讓外部的光線透入室內，形成了一種「光盒」效果，讓室內空間在白天顯得明亮而不刺眼。窗戶並不直接面向外部，而是反射外部的氛圍和景色到室內，這樣的處理既保持了隱私，又讓居民感受到與外界的連結。

圖片來源：Fujiwaramuro Architects

事務所另一間民宅設計位於大阪市的阿倍野區，設計在於創造一個類似於小巷的內部空間，這個空間貫穿整個房屋，連接著兩條街道，提供了流動感還增強了居住者之間的互動。居民和訪客可以從建築的前面進入這條巷道，然後通過它到達後面的狹窄街道，使住宅的使用空間感覺更寬敞且開放。臥室的安排也考慮到了隱私與開放的平衡。主臥室和兒童房分別位於巷道的兩側，給人一種仿佛面對外部街道的開放感。二樓的百葉窗設計讓光線從天窗進入，同時營造出一種輕盈的氛圍，讓整個空間浮在空中，這樣的設計有效增強了房屋的通透性，還為住戶提供了舒適的私密空間。

圖片來源：Fujiwaramuro Architects

圖片來源：Fujiwaramuro Architects

Fujiwaramuro Architects的設計雖然主要基於日本人的需求而設，然而也會令香港人感到舒適，設計風格現代簡約，結合了日本的美學和功能性，與香港人對現代設計的偏好相合。潮濕炎熱的氣候，良好的通風和自然光對於提升居住舒適非常重要，很多城市都有人口密集的問題，所以在保持私密性的同時創造流動的社交空間，會對城市人產生一定的吸引力。

圖片來源：Fujiwaramuro Architects