丹佛「裂谷住宅」將自然峽谷融入公寓　都市中體驗大自然的奇蹟

如果可以住在一座猶如藝術作品的大樓內，住客的心情每天也會很好吧！在科羅拉多州丹佛市最近新落成了一個引人注目的住宅項目，由MAD Architects設計，以獨特的設計理念和對自然元素的融合，外觀呈現裂開的一道峽谷，在該市吸引了無數目光。

圖片來源：One River North

MAD Architects是由中國建築師馬岩松於2004年創立的事務所，以探索自然與都市環境的關係而著稱。MAD的設計理念經常受到自然界的啟發，意圖在城市中重現自然的美感與和諧。丹佛市的新住宅One River North外形靈感來自於科羅拉多州壯麗的山脈和天然峽谷，這種設計使建築融入周圍環境，旨在模擬一個自然空間，讓居民在都市生活中也能感受到大自然的存在。「裂開的峽谷」外觀成為該項目的核心特徵，15層的住宅大樓位於丹佛的River North區，這裡曾經是工業區，如今正在轉型為充滿活力的居住和藝術社區。

圖片來源：One River North

圖片來源：One River North

One River North的西側外牆採用了曲線設計，並配備了大型玻璃幕牆，裂開的峽谷在視覺上呈現出一種動態感，中部被特意打開，顯露出類似洞穴的結構，使用了紋理豐富的石膏材料有助於營造出一種自然的氛圍。設計特別注重室外空間的利用，從第六層開始峽谷逐漸向上延伸，設置了多個露台和戶外樓梯，模擬出山地小徑提供進出各層的便利，也可以成為社交和休閒的空間。

圖片來源：One River North

設計在2021年推出，直到最近落成之後似乎沒有作出大改變。首先在最初的效果圖中可見，裂縫打算種植一些植物，好像無窮的生命力打破建築從裂縫生長出來，現時尚未有這些蓬勃的植物，未來植被會根據不同的生態環境進行設置。反而在燈光或者落日的映照之下，裂縫備結構呈現出岩石的金黃大地色調，與峽谷山脈更加相似。在建築的屋頂上設有一個泳池和瀑布，靈感來自於自然界的侵蝕現象，進一步強調了建築與自然的聯繫。在公共區域如居民休息室和大堂均採用了石膏材料，營造出洞穴般的效果，考慮到了光線、聲音和氣味的體驗，讓居民在使用這些空間時有如置身於郊區一樣。

One River North的建成對丹佛城市發展是一個重要里程碑，隨著該區的變化愈來愈多的創意產業和藝術機構進駐，正在成為一個充滿活力的社區，一座搶眼的地標建築是必要的存在。

圖片來源：One River North