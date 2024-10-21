浙江驚現田野氣象奇觀　氣象氣球和木材隧道為山村打造旅遊新地標

最近在浙江的田野上，出現了一件疑似不明飛行物體，細心一看，原來是一件氣象氣球，在夜間還會有燈光色彩變化，在氣球下面還有一條木材隧道，2件都是為了增加旅遊體驗的建築創作。

圖片來源：Line+ Studio

當今建築和設計領域，創新的設計要有美學上的追求，還要對環境、社區和文化有著深刻理解，Line+ Studio為浙江東部的山脊上推出了兩個引人注目的項目，Woven Gateway和Sky Ring為村莊的基礎設施和生態環境帶來了正面的影響。2個設計為了提升訪客的體驗而建，同時最小化對周圍環境的影響，設計團隊強調簡約的美學，讓這些建築物能夠自然融入當地的景觀中，體現了對自然環境的尊重，展示了功能性和美學之間的平衡。

圖片來源：Line+ Studio

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村落四周環繞著迷霧繚繞的山脈，是戶外活動的熱門地點，然而，該村面臨著基礎設施不足和承載能力有限的挑戰，Line+ Studio的設計策略重新利用現有土地，通過簡單而不搶眼的結構來引入新的體驗，從而不會對自然環境造成破壞。位於附近田野中的Sky Ring是一個獨特的圓環形氣象氣球，懸浮在戶外空間上方，是一個公共標誌也是一個氣象觀測裝置，在夜間會被色彩變化的燈光照亮，為周圍環境增添了活力。考慮到了多種戶外活動對天氣的依賴性，如遠足、露營和農業。當風速低於每秒8米時，Sky Ring會升至25米的高度，並由16根均勻分佈的纜繩固定。

圖片來源：Line+ Studio

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Sky Ring的出現豐富了村莊的景觀，在遠處看見已想走近了解這件不明物體，吸引更多遊客前來參觀，日常可以為居民提供了新的社交和文化空間促進社區的凝聚力。另一件Woven Gateway是一個長達20米的隧道，通過其曲線形狀的互鎖木材結構，形成了一個引人注目的入口。隧道的設計受到了當地竹編技術的啟發，展現出浙江地區的文化遺產。隧道的屋頂使用當地黑色石板瓷磚覆蓋，可以增強結構的耐久性，還使其看起來像是自然景觀的一部分。

圖片來源：Line+ Studio

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隧道的設計是功能性的，也是文化的象徵，代表了當地社區對自己文化和歷史的認同，並且作為一個標誌性入口，吸引著遊客進一步探索這片美麗的土地。此外，它又不僅是美觀的入口，還起到了防止道路侵蝕的功能，在當地大雨頻繁的氣候下，有效地保護了主幹道，減少了土壤流失的風險，做到保護了基礎設施，兼恢復周圍的自然景觀，促進了生態平衡。這兩個新設計的實施項目難以想象會在偏遠的郊區村落實行，有助提升了村莊的旅遊吸引力，還為當地居民創造了更好的生活條件。