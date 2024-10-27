沙地阿拉伯首都現巨型立方體　未來城市中心將成全球最大單體建築

在沙地阿拉伯眾多矚目的建築與都市發展中，Mukaab計劃無疑是當前最引人注目的項目。Mukaab是位於首都利雅德一座400米高的立方體摩天大樓，立方體的佈局和設計靈感來自穆拉巴宮，旨在打造全球最大的現代城市中心，代表了該國在2030願景下的創新項目，希望吸引更多的外資和遊客，同時提升本地居民的生活質量。

圖片來源：New Murabba

Mukaab設計靈感源於當地現代建築風格，結合了數位科技與虛擬現實元素，將來為遊客提供未來感十足的體驗，大樓的外觀為一個巨大的立方體，內部是由堆疊的有機形狀組成的螺旋結構，可以通往觀景台和餐廳，這種設計具備視覺衝擊力，還能提供獨特的空間感受。根據最新消息，Mukaab的挖掘工作已經超過80%，在挖掘過程中團隊特別注重環保和可持續性，採用了一系列環保措施來處理挖掘出來的土方，減少了對當地基礎設施的影響。

圖片來源：New Murabba

圖片來源：New Murabba

這項浩大的項目由沙地阿拉伯王儲穆罕默德・本・薩勒曼於2023年2月宣布實行，計畫成為當地首都一座名為New Murabba的巨型新城市中心的核心，落成之後會成為世界上最大的單體建築，內部建築面積達到200萬平方公尺。目前計畫的室內設計將採用巨大的全息投影，讓觀眾感覺自己身處不同的時間和空間，將會成為世界上第一個沉浸式旅遊目的地。在內部包括一些結合現代奢華與未來主義的設施，包括高級餐廳、零售和住宅生活空間。圍繞大樓的中庭頂部配備了最先進的全息技術和虛擬現實屏幕，投映出超現實的風景，猶如一座世界之窗。項目的設計理念在於推動沙地阿拉伯邁向更現代化的未來，建築的靈感來自當地的生態和區域建築，特別是「wadis」（乾河床），蜿蜒的結構紋理重現沙漠溪流經過崎嶇的岩石的狀態。

圖片來源：New Murabba

圖片來源：New Murabba

New Murabba不僅是建築設施，也是一個現代化的社區生活空間，項目涵蓋200萬平方米的文化、商業和住宅空間，包括10萬個住宅單位、62萬平方米的休閒設施以及180萬平方米的社區空間。在施工期間，為了減少對周邊基礎設施的影響，計劃建造一座臨時橋樑以便於施工現場的連接，這座橋預計將減少約80萬次的卡車運輸，顯著降低對公共道路的擁堵和干擾，減少運輸次數也有助於減排。雖然項目的建造成本將達500億美元，預計將為當地非石油GDP增加超過510億美元，並創造334,000個就業機會，項目其中一個目的是減少國家對石油收入的依賴，實現經濟多元化。